Rusland boos op het Amerikaanse Twitter en dit is waarom

De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten is al decennialang niet om over naar huis te schrijven. Of twitteren. En doe je dat toch wel, dan gebeurt dat sinds kort wel met enige vertraging, als je in Rusland woont. Een Russische rechtbank heeft Twitter nu ook nog eens boetes opgelegd.

Een rechtbank in Rusland heeft Twitter drie boetes opgelegd van in totaal 8,9 miljoen roebel (bijna 100.000 euro) omdat het Amerikaanse bedrijf berichten die volgens Moskou verboden zijn niet van zijn platform heeft verwijderd. Het gaat onder meer om berichten waarin tieners worden opgeroepen mee te doen aan verboden protesten.



I get your frustration and anger and it's going to be weird and sad not having you around anymore 😭 — SONIΔ 🇫🇷 ReOrchestrated (@AnchorToMyBrain) April 1, 2021

De Russische autoriteiten vertraagden vorige maand de internetsnelheid bij het gebruik van Twitter en dreigden de berichtendienst in de ban te doen. Internetwaakhond Roskomnadzor stelde dat Twitter had nagelaten illegale content te verwijderen. Er zouden verhalen over bijvoorbeeld kinderporno en drugsmisbruik circuleren.

Reactie Twitter

Twitter heeft nog niet gereageerd. Het bedrijf zei eerder bezorgd te zijn over de impact van de Russische maatregelen op de vrijheid van meningsuiting en ontkende toe te staan dat het platform wordt gebruikt om gedrag dat in Rusland illegaal is te bevorderen.

Naar schatting 3 procent van de Russen gebruikt Twitter. Onder hen Kremlincriticus Aleksej Navalni, die nu in hongerstaking in een concentratiekampachtige gevangenis zit, en zijn bondgenoten. Die bondgenoten gaan regelmatig de straat op om te protesteren tegen Poetin, ook nu gaan ze vermomd en met fakkels de straat op om te protesteren tegen „de afknijping” van Twitter.



In St. Petersburg, participants of the torchlight procession with the flags of Roskomnadzor were detained; they protest the throttling of Twitter. Photo: @merr1k / Mediazona https://t.co/K8EtPaVP8u via @mediazzzona #Russia pic.twitter.com/qbAfErcgpL — Liveuamap (@Liveuamap) March 30, 2021

Rusland beboet wel vaker buitenlandse internetbedrijven omdat ze de wet niet zouden respecteren, maar de boetes zijn laag als je ze afzet tegen hun winsten. Sinds deze week moeten smartphones, tablets and computers in Rusland verplicht zijn uitgerust met Russische software en apps. Tegenstanders zien dat als een verdere ondergraving van de internetvrijheid.

Reacties op Rusland

Op social media vragen mensen zich hardop af wat een volgende stap zou kunnen zijn van Rusland. „Een afgescheiden Russisch internet?”



First step: Threaten to ban Twitter. Next: A separate Russian internet? Posters and tape placed by a protester are seen at the office of Russian communications watchdog Roskomnadzor in central St. Petersburg, Russia, March 10, 2019. https://t.co/uAJdpq9PWg — PrivacyDigest (@PrivacyDigest) March 27, 2021

Twitterende Russen balen intussen van de waakhond. „Het laden van foto’s en video’s gaat extreem langzaam. Twitter wordt steeds meer de Twitter wat het ooit was, toen er alleen nog maar tekst werd getoond.” Ook uiten ze hun woede op Twitter.



these bastards from roskomnadzor wanna ban twitter all around the country, i hope vpn will work, but i'm not even hoping, we can expect any shit from these idiots — murphy is ReOrchestrated af △ (@introwertism) April 1, 2021



