Oproep Rutte over Pasen, Nederland herinnert zich oproep bij voorbaat niet

Mark Rutte roept op om dit Paasweekend niet naar Duitsland te reizen. Je kon erop wachten: Nederlanders herinneren zich zijn oproep bij voorbaat niet. Of herinneren het zich verkeerd.

Het is niet de bedoeling dat Nederlanders en Duitsers tijdens Pasen de grens oversteken voor een bezoek aan een buurland. Dat benadrukken demissionair premier Mark Rutte en de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet vandaag in een gezamenlijke verklaring. Er geldt op het moment al een negatief reisadvies vanuit Nederland naar Duitsland. Er wordt veel gereageerd, vooral onder de oproep van Rutte op Twitter. Soms hilarisch, soms ronduit boos.

Grens Duitsland laten voor wat het is

Afgelopen woensdag deden burgemeesters uit de Achterhoek en Twente en Duitse regiobestuurders eenzelfde oproep. Normaal gesproken is het tijdens Pasen erg druk met bezoeken over de grens.



Gezamenlijke oproep van premier @ArminLaschet en mij: reis ook in het Paasweekend niet de grens over, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Lees hier onze volledige oproep: https://t.co/3Xn1g72M0U — Mark Rutte (@MinPres) April 2, 2021

Nu willen ook Rutte en Laschet voorkomen dat corona zich verspreidt tussen de grensgebieden, nu de besmettingscijfers hoog zijn. „We zitten in de derde golf. Daarom moeten we grote voorzichtigheid betrachten”, aldus de gezamenlijke verklaring. Wel benadrukken ze dat Noordrijn-Westfalen en Nederland het afgelopen jaar ‘de uitdagingen beter dan de meeste andere grensregio’s in Europa het hoofd weten te bieden’. Volgens hen is het zaak om nu door te zetten.

Vorig jaar werd dezelfde waarschuwing gegeven, maar toen door justitieminister Ferd Grapperhaus en diens Duitse ambtsgenoot.

Rutte krijgt ‘iets vergeten’ keihard terug

Dat er veel op de oproep van Mark Rutte wordt gereageerd heeft alles te maken met het feit dat hij gelogen zou hebben na de verkenning voor een nieuw kabinet. Hij had het in elk geval niet over het uitgelekte zinnetje ‘Omtzigt, functie elders’ gehad. Dat hij toch wel over Pieter Omtzigt van het CDA had gesproken, kwam ook uit. In een debat, gisteren in de Tweede Kamer, kon Rutte het zich niet herinneren. Later herinnerde hij het zich ‘verkeerd’. Een motie van wantrouwen kreeg vannacht 72 stemmen, net geen meerderheid. Rutte wil aanblijven, als premier van een volgende kabinet. Jongerenafdelingen van coalitiepartijen lieten vandaag weten daar faliekant tegen te zijn.

Rutte krijgt het op social media nu flink om de oren. Wat hij ook zegt, dat zal de komende tijd – als hij premier blijft – nog veel vaker gebeuren. Eigenlijk gelooft niemand dat Mark Rutte iets van zo recent (en belangrijks) niet weet te herinneren. Alleen Rutte zelf, die ook vindt dat Nederlanders hem nog kunnen vertrouwen.

Rutte kan beter even niets zeggen

Binnen twee uur na de tweet van de demissionaire minister-president hadden al meer dan duizend mensen gereageerd. Wie dat toch allemaal gaat lezen, is de vraag. Maar even scrollen laat snel zien, dat velen zich zijn oproep over reizen naar Duitsland absoluut niet zullen herinneren. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen zondag en maandag de auto pakt om even over de grens te tuffen. Maar het geeft vooral aan dat veel mensen vinden dat Mark Rutte op dit moment zijn mond maar even moet houden.



Succes met alle vergeetachtigheidsgrapjes onder deze tweet. — Marcel Steeman (@msteeman) April 2, 2021



Excuses, ik kon mij het reisadvies niet meer herinneren. pic.twitter.com/yJhUjG7fMF — Wouter Dorgelo (@wouterdorgelo) April 2, 2021



LIVE | Weekgemiddelde coronagevallen gedaald; Rutte wil geen Paastoeristen naar Duitsland https://t.co/GsS3JFjH2j heeft rutte nog iets te willen na al zijn leugens — j (@jaekuik1) April 2, 2021



Ik kan me niet herinneren wie u bent. Sorry. Echt niet. En dat zeg ik in alle eerlijkheid tegen u. Ik ben echt heel eerlijk. — Sander 🚫 (@sandervrielink) April 2, 2021

Er wordt ook gereageerd met het tegenovergestelde van ‘blijven’, zoals Rutte en zijn Duitse collega willen. Dat is een oproep aan de premier: Vertrek!



Gezamenlijke oproep van Nederland: vertrek! https://t.co/GdxTosk0VS — Jordi Albers (@AIbersJordi) April 2, 2021

Vertrouwen in premier gehalveerd

Het vertrouwen in de premier is na de situatie rond de mislukte verkenning overigens gedaald naar 25 procent. Vorige week had nog 54 procent vertrouwen in Rutte als minister-president. VVD-stemmers blijven wel in ruime meerderheid achter hun leider staan. Dat komt naar voren uit een vandaag gehouden onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel.