Ziekenhuizen schalen niet af, wel meer dan 700 patiënten met corona op IC’s

Ziekenhuizen melden geen grote afschaling van zorg in verband met corona. Dat is (nog) niet nodig, terwijl er steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Het aantal mensen op IC’s steeg de afgelopen 24 uur tot boven de 700.

Dat er geen grote afschaling plaatsvindt, werd vanmiddag gemeld door de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. „De capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen om reguliere zorg te leveren, is deze week vergelijkbaar met de afgelopen weken.” De planbare zorg is maar in 8 procent van de ziekenhuizen volledig beschikbaar.

Door corona iets minder operatiekamers gebruikt

Ziekenhuizen zeggen wel dat er deze week iets minder operatiekamers werden gebruikt dan vorige week. Deze week was 78 procent van de Nederlandse operatiekamers in gebruik, vergeleken met wat er zonder corona zou worden benut. Dat is maar iets minder dan vorige week, toen nog 80 procent van de operatiekamers in gebruik was. De weken daarvoor lag dat percentage op 79 procent. Het verandert dus telkens nauwelijks. Beter wordt het overigens ook niet.

De kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden gegeven om gezondheidsschade te voorkomen, kan in 81 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. In de overige 19 procent van de ziekenhuizen lukt dat deels volgens planning. Dat is ook iets lager dan vorige week.



02-04 #COVID19NL RIVM/GGD

● Positief getest +7.253 (1.287.696)

● Overleden +16 (16.575) LCPS opname/bezetting

● IC +48 / 705 (+17)

● Kliniek +276 / 1.625 (-14)https://t.co/6jCvLjWGyK

● interactief

● clusters

● NL/regio/gemeente pic.twitter.com/KMbx99PTJa — BD Dataplan – Bart Bolkestein (@BDDataplan) April 2, 2021

Meer coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op de intensive cares is met 17 gestegen naar 705. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 11 januari dat dit aantal boven de 700 uitkomt.

Het totaalaantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is ook licht gestegen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2330 mensen vanwege COVID-19. Dat zijn er maar 3 meer dan gisteren, maar minder is natuurlijk gewenst. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1625 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur zijn 324 coronapatiënten nieuw opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 25 december vorig jaar. In de afgelopen dagen zeven dagen meldde het LCPS 2097 nieuwe opnames, gemiddeld bijna 300 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 januari.



Heb jij de livestream gemist of wil je deze terugkijken? Dat kan! Kijk hier terug hoe @DiederikJekel in gesprek ging met Jaap van Dissel, Jacco Wallinga en Susan van den Hof over #rekenmodellen en het #coronavirus.

Gemiddeld aantal coronagevallen sinds weken gedaald

Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 7296 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Daardoor is het gemiddelde aantal coronagevallen over de afgelopen week gedaald, voor het eerst in vier weken.

De vorige vrijdagen waren er meer positieve tests. Bovendien zijn het minder gevallen dan op woensdag (7649) en donderdag (7858). Meestal piekt het aantal positieve tests juist op vrijdagen en zaterdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7393 nieuwe gevallen per dag. In de week tot aan donderdag waren er elke dag gemiddeld 7433 besmettingen met corona aan het licht gekomen. De laatste keer dat het gemiddelde lager lag dan de dag ervoor was op 7 maart.