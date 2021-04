Nieuws over grote winnaar van Oscars gecensureerd in China

Nomadland van de Chinese regisseur Chloé Zhao is met drie beeldjes de grote winnaar geworden bij de Oscars. Maar in haar geboorteland lijkt niet iedereen trots op die prestatie. Berichten over de Oscarwinst worden in China gecensureerd.

Chloé Zhao won als eerste vrouw van Aziatische afkomst de Oscar voor beste regie. De film van Zhao, die in Peking is geboren, gold op voorhand al als één van de grote favorieten van de Oscars. Nomadland won behalve de prijs voor beste regie, ook de prijs voor beste film en beste actrice.

Oscars niet uitgezonden

Maar Chinese media besteden bijna geen aandacht aan die prestatie. Verschillende media, waaronder The Guardian, melden dat de berichten over de Oscarwinst worden gecensureerd. Veel berichten die op social media worden gedeeld, worden binnen een paar uur verwijderd.

Zoekopdrachten over de Oscarwinst op het Chinese platform Weibo, worden geblokkeerd. Wie zoekt op de naam van Zhao, krijgt resultaten te zien over een laaggeplaatste ambtenaar die zich vrijwillig had aangemeld om het lokale vaccinatieprogramma tegen corona te promoten. En ook hashtags die met Zhao te maken hebben zijn vervangen door de tekst ‘De pagina wordt niet gevonden vanwege relevante wet- en regelgeving’. De uitreiking van de Oscars werd overigens ook niet in China uitgezonden.

Ophef na Golden Globes

Ook toen de film van Zhao prijzen won bij de Golden Globes, kwam ze onder vuur te liggen. Er ontstond ophef over uitspraken die ze in 2013 over China had gedaan. Ze had het land namelijk beschreven als ‘een plek waar overal leugens zijn’.

Nomadland gaat over een vrouw (gespeeld door Frances McDormand) die weduwe en werkloos is geworden en met een busje door de Verenigde Staten besluit te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere ‘nomaden’. De dramafilm is in Nederland vanaf 30 april op Disney+ te zien.