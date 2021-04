Bijenkorf houdt het ook vanaf woensdag nog op winkelen op afspraak

Vanaf woensdag hoeft het niet meer, maar wie bij de Bijenkorf wil shoppen, moet ook na 28 april nog een afspraak maken. Voorlopig houdt het warenhuis nog vast aan winkelen op afspraak omdat klanten dit juist zouden waarderen.

„Uit ervaring van de Bijenkorf blijkt dat klanten winkelen op afspraak waarderen: bijna driekwart voelt zich bijzonder en er is een groot gevoel van veiligheid tijdens het winkelen. Ook kan de Bijenkorf op deze manier goed het maximum van één klanten per 25 vierkante meter waarborgen”, stelt het warenhuis.

Meer klanten tegelijk naar binnen

Wel mogen er dus meer klanten tegelijk in de winkels zijn. Ook kun je tot een uur van tevoren nog een afspraak maken voor een tijdslot van twee uur. Nu moet een afspraak nog minimaal vier uur van tevoren worden gemaakt.

De directeur van de Bijenkorf, Giovanni Colauto, zegt in een persbericht: „De meeste klanten komen doelgericht winkelen. Door ze op afspraak te ontvangen kunnen we hun een beter service en een veilige, rustige en prettige winkelervaring bieden.” Hij stelt dat het waren huis prioriteit geeft aan klantbeleving en de veiligheid van klanten en medewerkers door het winkelen op afspraak te verlengen.

Bijenkorf hard getroffen door coronacrisis

Bijenkorf is hard getroffen door de coronacrisis. Er gingen op het hoofdkantoor banen verloren en medewerkers met flexibele uren in de winkels konden rekenen op minder uren. In totaal verwachtte de winkelketen vorig jaar 190 banen te moeten schrappen.

Ook besloot het warenhuis, net als veel andere winkels vorig jaar aan het begin van de pandemie, alle winkels te sluiten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alle zeven filialen van de Bijenkorf waren daarom een ruim maand dicht, van 18 maart tot 29 april.