Fans zwaar teleurgesteld dat overleden Chad Boseman geen Oscar won

Velen, waaronder zijn vele fans, hadden eigenlijk wel verwacht dat Chad (Chadwick) Boseman postuum de prijs voor beste acteur zou winnen. Maar het was Anthony Hopkins die de prijs won. Fans zijn nu zwaar teleurgesteld en laten dit weten ook.



An awful end to an awful year for movies — Anthony Passaretti (@AnthonyPass94) April 26, 2021

Veel kijkers van de Oscars uiten zondagnacht hun ongenoegen op Twitter over de winst van acteur Anthony Hopkins, die een beeldje won voor zijn rol in The Father. Volgens velen had Chadwick Boseman de prijs voor beste acteur moeten winnen.

Reactie Hopkins

Hopkins, de oudste winnaar ooit, heeft vanmorgen gereageerd. „Goedemorgen vanuit Wales”, zegt hij in een filmpje op Instagram. „Ik had totaal niet verwacht deze prijs te winnen, absoluut niet. Ik ben dankbaar aan de leden van de Academy die mij deze prijs hebben gegeven. Maar ik wil vooral eer betonen aan Chadwick Boseman, die veel te vroeg van ons is weggenomen.”



Winst voor Hopkins en niet Chad Boseman

De winst van Hopkins kwam als een verrassing: vrijwel alle voorspellingen gingen ervan uit dat de prijs voor beste acteur zou gaan naar Chadwick Boseman, voor zijn rol in Ma Rainey’s Black Bottom. Het was de laatste film die de populaire acteur maakte voordat hij in augustus op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

De volgorde van de prijsuitreiking van de filmprijzen werd ook omgegooid. Zo werd de winnaar van de beste film, die dit jaar naar Nomandland ging, eerst uitgereikt en daarna volgde de bekendmaking van beste acteur. Door deze ruil dachten veel fans dat de Oscars zouden afsluiten met een speciaal eerbetoon aan Boseman. Maar in plaats daarvan werden veel kijkers teleurgesteld toen zijn naam niet als winnaar werd genoemd. Het werd dus Anthony Hopkins, die er niet eens was. De weduwe van Boseman stond de hele avond al ‘klaar’.

Reacties Twitter op Oscars

„De Oscars waren er zo zeker van dat Chadwick Boseman zou winnen DAT ZE DE HELE CEREMONIE HEBBEN OMGEGOOID, alleen maar zodat zijn categorie als laatste zou zijn. En toen won Anthony Hopkins. Dit is het meest chaotische en onsamenhangende dat ik ooit heb gezien”, schrijft Buzzfeed-journalist Spencer Althouse op Twitter.

„We hebben de Oscars toch niet nodig om Chadwick Boseman te eren. We eren hem zelf wel voor zijn excellente optredens”, twittert auteur Frederick Jospeh. Anderen reageren zwaar teleurgesteld. „Ik voel me verslagen nu hij niet heeft gewonnen…”, schrijft iemand. Een ander gaat nog een stapje verder. „Chad is bestolen!”



Chad Boseman was robbed😡 #Oscars — Tiffany Brissett (@preachaswifey) April 26, 2021



I loved Anthony Hopkins but I thought the build up to putting Chad Boseman at the end was because they were gonna do some kind of tribute…#Oscars — Meredith Lee (@meralee727) April 26, 2021



Spent #OscarNight watching Ma Rainey instead of the award show… Absolutely crushed they didn't give Chad Boseman Best Actor — PC3X (@PC3X3) April 26, 2021

Ook worden andere Oscar-momenten gedeeld van winnaars die volgens ‘de mensen thuis’ geen winnaars hadden moeten worden.



Which was weird and lame. And somehow didn’t Gwyneth Paltrow beat Meryl Streep for Best Actress? — Robynn James (@RaisesMoney) April 26, 2021



