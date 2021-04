Johnson onder vuur: ‘Geen lockdown, laat lichamen zich maar opstapelen’

Boris Johnson is in opspraak geraakt nadat de Daily Mail lucht kreeg van enkele uitspraken die hij zou hebben gedaan. De Britse premier zou in oktober hebben gezegd liever duizenden doden te zien dan een nieuwe lockdown te moeten aankondigen.

„Geen f*cking lockdowns meer!”, zou een woedende Johnson in oktober hebben geroepen tijdens een vergadering. „Laat de lichamen zich maar met duizenden opstapelen!” De woedeuitbarsting zou zijn gekomen nadat minister Michael Gove waarschuwde dat de ziekenhuizen militair zouden moeten worden bewaakt als het zo doorging.

Johnson ‘haat lockdowns’

De uitspraken werden aan de Daily Mail gelekt door aanwezige bronnen. Ondanks dat ‘Downing Street’ de uitspraken van Johnson ontkent, trekken ze hun verklaring aan de krant niet terug. Johnson kreeg overigens ook niet zijn zin. Hij moest niet veel later een nieuwe lockdown afkondigen, nadat hij werd overruled door zijn collega-politici.

„De premier haat het idee van lockdowns”, zegt een bron tegen de Daily Mail. „Hij bleef maar herhalen ‘dat er geen bewijs was dat ze werken’ en dat ‘het ingaat tegen alles waar ik ooit voor heb gestaan.’”

Geen keuze

De anderen, waaronder Gove en Minister van Volksgezondheid Matt Hancock, gaven echter aan dat Johnson geen keuze had. Ziekenhuizen zouden anders worden overspoeld met coronapatiënten, waar geen plaats voor was en die ‘zouden sterven in gangen en op de parkeerplaats.’

Het lijkt erop dat de onthullingen onderdeel zijn van de publieke strijd tussen Johnson en diens voormalig stafchef Dominic Cummings. Deze wordt door Johnson en diens aanhangers als een ‘praatgrage rat’ bestempeld. Cummings ontkent echter dat hij achter het lekken van deze uitspraken zit. De veiligheidsdienst MI5 doet onderzoek naar de uitspraken van de premier.