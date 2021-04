538 komt met ‘gratis en coronaproof’ alternatief voor afgelast Koningsdagfeest

Radio 538 heeft een alternatief bekendgemaakt voor het afgelaste feest op Koningsdag. In plaats van een feest met 10.000 man in Breda speelt Koningsdag zich online en op de radio af bij het radiostation. Nog steeds zijn er grote artiesten ‘aanwezig’.

538 kwam onlangs in opspraak nadat het in samenwerking met Fieldlab een proeffeest organiseerde voor Koningsdag. Deze zogenaamde 538 Oranjedag zou op het Chasséveld in Breda worden gehouden, net als in voorgaande jaren. Het feest, waar 10.000 bezoekers op af zouden komen, was een onderdeel van de experimenten van Fieldlab. Bezoekers zouden meermaals getest worden.

Alternatief Koningsdag-programma

Omdat er veel kritiek op afkwam en daardoor de veiligheid in het geding kwam, besloot de burgemeester van Breda het feest af te gelasten. De zender liet direct weten dat het op zoek ging om op 27 april een alternatief te verzinnen en „het koningsdaggevoel bij 17 miljoen mensen thuis te brengen.”

Veel van de geboekte artiesten voor het 538 feest, komen op Koningsdag gewoon nog in actie. Alleen doen ze dat vanaf verschillende en soms unieke locaties. Zo treedt Maan op vanaf een dakterras in Haarlem, Davina Michelle vanuit de watertoren in Utrecht en Lucas & Steve voor de skyline van Rotterdam. Kris Kross Amsterdam staat op het strand van Monster. Alles is gratis en coronaproof, zegt het radiostation.

Line-up 538 Koningsdag

De meeste andere artiesten zullen hun muziek laten horen vanuit de studio van 538. Dit zijn onder meer Armin van Buuren, Chef’Special, Emma Heesters, FeestDJRuud, Wolter Kroes en Frans Duijts en Donnie, die samen een hit hebben met Frans Duits. Later worden er nog meer artiesten bekendgemaakt.

Meekijken kan online via de website van 538. Vanaf 16.00 uur wordt er ook een Zoom-sessie gestart waarbij je live in de 538 studio komt. Ook is er een 538 VIP Vrijmarkt waarbij je kans maakt op unieke items. De reacties op de alternatieve Koningsdag van 538 zijn over het algemeen positief. Onder de posts van de radiozender op social media zijn vrijwel alleen maar berichten te lezen van mensen die er heel veel zin in hebben.