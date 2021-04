In deze stad wonen de meeste miljardairs ter wereld

Waar zullen ze wonen, de rijken der aarde? Voorheen vestigden de meeste miljardairs zich in New York, de stad waar zeven jaar lang met de meest vermogende mensen woonden. Maar die plaats gaat nu naar een andere stad, namelijk… Peking!

Deze week publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Forbes weer de lijst met de rijksten der rijksten. Dit was de 35e editie van de jaarlijkse publicatie van de lijst. En daar stond ook een nieuw record in. Nog nooit telde de wereld zoveel dollarmiljardairs. De teller staat namelijk op 2.755 dollarmiljardairs en dat zijn er 660 meer dan het jaar daarvoor.

Peking profiteert van coronavirus

En Peking blijkt de place to be voor de rijkaards. De Chinese hoofdstad biedt sinds 2020 onderdak aan honderd miljardairs. Dat is precies één miljardair meer dan New York. In 2019 had Peking nog 77 miljardairs.