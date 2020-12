Bill Gates trekt de knip: kwart miljard dollar om het coronavirus te bestrijden

Bill Gates en zijn vrouw Melinda doneren 250 miljoen dollar, omgerekend zo’n 200 miljoen euro, om het coronavirus te bestrijden. Het geld is bedoeld voor het ontwikkelen van goedkope en makkelijk te leveren vaccins en behandelingen.

‘Corona? Dat is een door Bill Gates bedacht griepje!’ Virus-sceptici en complotdenkers kwamen dit jaar nogal eens met ‘die stelling’. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan kost het bedenksel de medeoprichter en voormalig boegbeeld van Microsoft 250 miljoen dollar. Al heeft hij heel wat te besteden – zijn vermogen wordt de laatste jaren geschat op meer dan 100 miljard dollar – Gates geeft dat enorme bedrag van een kwart miljard toch aan de wetenschap en de zorg.



Hey, kijk eens wie we daar hebben: ex-oplichter Broer Rasta van Dream or Donate, die vlogt over corona. Het zal je niet verbazen, maar volgens hem is corona een simpel griepje waar Bill Gates geld aan wil verdienen door te investeren in vaccins – en iets over, jawel, chips. pic.twitter.com/DCU3Gu4E7h — Daniël Verlaan (@danielverlaan) June 15, 2020

Bill Gates wil verspreiding over de wereld

„We hebben nieuwe medicijnen en meer potentiële vaccins dan we aan het begin van het jaar hadden kunnen verwachten, maar deze innovaties kunnen alleen levens redden als ze verspreid worden over de wereld,” aldus Bill Gates. Het is de grootste donatie van de Gates Foundation tot nu toe. De steenrijke filantroop heeft via zijn stichting al bijna 1,5 miljard euro in de bestrijding van het coronavirus geïnvesteerd.

„Of iedereen beter wordt, hangt af van de daden van wereldleiders en hun toewijding om testen, behandelingen en vaccins te leveren aan de mensen die ze nodig hebben”, zei Melinda Gates. Een deel van de donatie zal worden besteed aan de levering van tests en vaccins in armere landen in Afrika beneden de Sahara en in Zuid-Azië.

Weinig vaccin in arme landen

Organisaties in de zogeheten People’s Vaccine Alliance, waaronder Oxfam Novib en Amnesty International, waarschuwden gisteren voor een vaccinachterstand in arme landen. Negen op de tien mensen in 69 armere landen dreigen volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus mis te lopen. Rijke landen zouden daarentegen zoveel vaccins hebben gereserveerd dat ze hun bevolking na goedkeuring drie keer kunnen inenten.

Bill Gates weersprak complottheorieën

Miljardair Bill Gates sprak de afgelopen zomer enkele samenzweringstheorieën tegen waarin hij werd beschuldigd de coronavirusuitbraak te hebben veroorzaakt. „Het is een slechte combinatie van de pandemie en sociale media en mensen die op zoek zijn naar een hele eenvoudige verklaring”, zei hij tijdens een interview op CNN.

Sinds het begin van de uitbraak zijn getrukeerde foto’s en nepnieuwsberichten gericht tegen Gates door complotdenkers verspreid op sociale media. Een video waarin Gates wordt beschuldigd van het ‘willen elimineren van 15 procent van de bevolking’ door middel van vaccinatie en elektronische microchips, heeft miljoenen weergaven op YouTube. „Onze stichting heeft meer geld gegeven om vaccins te kopen om levens te redden dan welke groep dan ook”, pareerde Gates.

