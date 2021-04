Hoofd Europees Geneesmiddelenbureau: ‘Wel verband tussen trombose en AstraZeneca’

Er bestaat dus wél een verband tussen het vaccin van AstraZeneca en de trombose-gevallen na inenting met dat middel. Dat heeft het hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau, dat onderzoek deed naar het vaccin, gezegd tegen Italiaanse media.

In Nederland is inmiddels voor de tweede keer een AstraZeneca-prikpauze ingelast, nadat er onlangs voor het eerst een Nederlandse stierf. De vrouw overleed na een inenting met dat middel, aan een longembolie. In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, zijn ook gevallen bekend van trombose en overlijdens na een AstraZeneca-vaccinatie.

Verband AstraZeneca en trombose

Enkele tientallen mensen kregen na vaccinatie met AstraZeneca te maken met een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Wel zijn de voordelen nog altijd groter dan de risico’s, zegt Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Zelfs nu dus bekend is dat er inderdaad een verband bestaat tussen de twee.

„Er is een verband met het vaccin. Maar wat deze reactie veroorzaakt, dat weten we nog niet”, zegt Cavaleri. Het is nog niet duidelijk of het aan het vaccin van AstraZeneca zelf ligt, of aan het soort vaccin, maar volgens Cavaleri blijft het zo dat de zeldzame combinatie van klachten „onder jonge gevaccineerden vaker voorkomt dan we zouden verwachten. Dat moeten we zeggen”.

Het EMA, de Europese toezichthouder voor vaccins, praat de komende dagen over het vaccin van AstraZeneca. Mogelijk komt een veiligheidscommissie van de organisatie morgen met een oordeel. Tot nu toe zei het EMA dat een verband niet was aangetoond, maar ook nog niet kon worden uitgesloten. In Nederland geldt de prikpauze in elk geval tot en met morgen.