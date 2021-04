Zoon van Bibian Mentel bedankt voor mooi afscheid

De zoon van Bibian Mentel, Julian, heeft iedereen bedankt die aanwezig was bij het „mooie afscheid” van zijn moeder. Gisteren was de crematie van de paralympisch snowboardkampioene. Honderden mensen bewezen haar de laatste eer. Zo stonden vele mensen met witte en rode rozen en tulpen in de hand langs de weg. Bibian werd langs hen, in een auto, gebracht naar het crematorium in Laren.

„Iedereen bedankt voor het mooie afscheid”, schrijft Julian op Instagram. Daarbij deelt hij een foto van een bloemenzee op een steiger. Vanwege de coronamaatregelen konden er niet veel mensen bij de crematie zijn. Dus vond die plaats in besloten kring, in Laren. Wel wilde de familie vrienden, kennissen en andere belangstellenden de gelegenheid geven afscheid te nemen van de sportvrouw. Dat gebeurde door middel van de speciale afscheidsroute en de erehaag.

Mentel overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Op 27-jarige leeftijd werd ze al getroffen door botkanker, waarna ze haar onderbeen moest laten amputeren. Ondanks alle tegenslagen groeide ze uit een paralympisch icoon met drie gouden medailles. Haar overlijden leidde tot een stroom aan reacties van sporters, politici en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden.

Muzikaal eerbetoon

Gisteren tijdens Even Tot Hier kreeg Bibian ook nog een muzikaal eerbetoon. Jeroen Woe en Niels van der Laan hadden zelf een ( vrij vrolijk) liedje gemaakt voor „de koningin van het optimisme, die altijd hoopvol was”. Daarom ook beslist geen tranentrekker, maar een hoopvolle boodschap over haar leven.

Ze noemen het zelf een „best wel simpel liedje voor een behoorlijk wondermens”. Het duo zingt over haar leven, hoe ze snowboardde langs „overdreven veel obstakels”, maar met haar „wilskracht die schreeuwde ‘niet nemen maar geven'”, overwon ze dat. Ze bleef tot het laatste moment positief, en dat is precies wat veel mensen zo waarderen. Dat kunnen we allemaal wel gebruiken. „Wees een beetje Bibian”, zeggen de presentatoren dan ook.



Onder kijkers van Even Tot Hier valt het muzikale eerbetoon voor Mentel ook erg goed. Mensen zijn ontroerd, en reageren soms met slechts één woord: „Wow”.



#eventothier met een mooie ode aan #bibianmentel "Wees allemaal een beetje Bibian" ❤ — Jansen & Janssen (@bolhoedjansen) April 3, 2021



