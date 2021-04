Vijf vrouwen opgepakt vanwege plannen terroristische aanslag Frankrijk

In de Franse stad Béziers in het zuiden van Frankrijk zijn vijf vrouwen opgepakt. De politie verdenkt in ieder geval één van hen van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat melden bronnen bij de Franse justitie vandaag.

De politie pakte de vijf vrouwen op. Dat gebeurde op aandringen van de binnenlandse veiligheidsdienst. Maar het onderzoek richt zich specifiek op één van de vrouwen. Ze is volgens Franse media 18 jaar en zou plannen hebben voor het plegen van een terroristische aanslag. De andere vrouwen zijn haar moeder en drie zussen, van wie één iemand minderjarig is. Zij waren in hetzelfde huis tijdens de inval.

Geen wapens gevonden

Volgens Franse media werden er tijdens de inval geen wapens gevonden. Maar op de kamer van de 18-jarige vrouw werden er wel spullen gevonden die samen voor een explosie kunnen zorgen.

Volgens het weekblad Le Point heeft de familie een radicaal-islamitische overtuiging. Het blad schrijft dat en kerk in Montpellier doelwit van de aanslag zou zijn. Maar het Openbaar Ministerie bevestigt dat nog niet.

Het landelijk parket terrorismebestrijding onderzoekt de zaak. Hoewel mannen vaker jihadistische gewelddaden plegen of een terroristische aanslag plannen, zijn er in Frankrijk ook vrouwen voor veroordeeld.