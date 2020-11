Donald Trump verliest weer rechtszaak: geen bewijs

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer een nederlaag geleden in zijn juridische strijd om alsnog de verkiezingen naar zich toe te trekken. Dit bij gebrek aan bewijs dat hij leverde. Ondertussen heeft (kamp) Trump een hertelling in Georgia aangevraagd.

Een federale rechter in Pennsylvania heeft een rechtszaak die Trumps campagneteam had aangespannen verworpen. De advocaten van de presidente laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Rechter Matthew Brann van de Amerikaanse rechtbank oordeelde dat het Trump-kamp niet heeft aangetoond dat er wijdverbreide stemfraude was bij de verkiezingen van 3 november, die Trump verloor van Democraat Joe Biden.

‘Biden niet tot winnaar staat uitroepen’

De rechtszaak, aangevoerd door de persoonlijke advocaat van Trump, Rudy Giuliani, had als doel ambtenaren ervan te weerhouden Biden definitief als winnaar in de staat uit te roepen. Het argument was dat sommige counties kiezers ten onrechte zouden hebben toegestaan fouten op hun per mail uitgebrachte stem te corrigeren.

In een verklaring laat Giuliani weten te hopen beroep te kunnen instellen tegen het vonnis.

Tientallen rechtszaken Trump

De rechtszaak is een van de tientallen die Trump en zijn Republikeinse bondgenoten hebben aangespannen in de nasleep van de verkiezingen. Ze proberen ook resultaten ongeldig te verklaren of te veranderen door middel van hertellingen.

De Republikeinen hebben geen bewijs geleverd voor hun beweringen over wijdverbreide en gecoördineerde verkiezingsfraude.



Thanks Mark. It’s all a continuation of the never ending Witch Hunt. Judge Brann, who would not even allow us to present our case or evidence, is a product of Senator Pat “No Tariffs” Toomey of Pennsylvania, no friend of mine, & Obama – No wonder. 900,000 Fraudulent Votes! https://t.co/17rk2KsUPs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

Vraag om hertelling Georgia

Na de nipte overwinning van zijn Democratische rivaal Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia, heeft zittend president Donald Trump ondertussen om een nieuwe ​​hertelling in de staat verzocht. De bijbehorende aanvraag is gisteren ingediend, heeft zijn campagneteam bekendgemaakt.

Zijn advocaten zeiden dat om hertelling is gevraagd om ervoor te zorgen dat elke wettelijke stem wordt geteld. Eerder verloren Trumps advocaten verschillende rechtszaken tegen de verkiezingsresultaten in Georgia, net als in verschillende andere staten. Trump had tot dinsdag om een ​​nieuwe hertelling aan te vragen. Hij heeft dit kunnen doen omdat het verschil tussen de kandidaten minder dan 0,5 procentpunt is.

Trump 14.000 stemmen achter

De autoriteiten hadden eerder al een hertelling ingesteld nadat uit de eerste telling naar voren kwam dat Biden in Georgia een voorsprong had van zo’n 14.000 stemmen op Donald Trump. Meer dan 5 miljoen stemmen zijn met de hand opnieuw geteld. Na zes dagen tellen bleek afgelopen donderdag dat Biden een voorsprong van 12.670 stemmen overhield en nog steeds de winnaar was in de staat. Verantwoordelijk staatssecretaris Brad Raffensperger en gouverneur Brian Kemp hebben die resultaten vrijdagmiddag bevestigd.

Het juridische team van Trump legde het verzoek om een ​​hertelling uit door aan te dringen op een „eerlijke telling van de stemmen”, die handtekeningvergelijkingen en andere belangrijke beschermende maatregelen moet omvatten. „Laten we stoppen met het geven van verkeerde resultaten aan de mensen. Er moet een tijd komen dat we stoppen met het tellen van illegale stembiljetten. Hopelijk komt die snel”, stond in een verklaring.

