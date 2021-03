Vaccineren tegen corona? Groot-Brittannië al op de helft

In Groot-Brittannië is het vaccineren vol op stoom. Vrijwel de helft van de volwassenen Britten zijn geprikt tegen corona. De Britse premier Boris Johnson gaat overigens voor het veelbesproken coronavaccin AstraZeneca.

Dat Groot-Brittannië met het vaccineren tegen corona al op 50 procent zit, is snel. Dat is precies honderd dagen nadat een Britse vrouw het eerste coronavaccin wereldwijd toegediend had gekregen.

25 miljoen keer vaccineren tegen corona

Volgens de jongste cijfers hebben 25.273.226 mensen hun eerste dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca gehad. Van alle 65-plussers is 95 procent ingeënt. Bijna 1,8 miljoen Britten ontvingen een tweede prik, en gelden nu als optimaal beschermd.

„Deze laatste mijlpaal is een ongelooflijke prestatie en vertegenwoordigt 25 miljoen redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst terwijl we de samenleving voorzichtig heropenen”, zei premier Boris Johnson. Opnieuw bedankte hij het „briljante” nationale gezondheidssysteem (NHS), wetenschappers, strijdkrachten, vrijwilligers en alle anderen die hebben geholpen.

In Nederland zijn we nog lang niet zover. De vaart komt er echter in. Coronaminister Hugo de Jonge, die nu zelf in quarantaine zit, meldde gisteren de volgende stand.



Groot-Brittannië ligt voor op schema

De vaccinatiecampagne van de Britse overheid ligt tot nu toe voor op schema bij het streven om op 15 april 32 miljoen inwoners ingeënt te hebben. Maar de NHS maakte vandaag bekend dat er vanaf eind maart een „aanzienlijke vermindering van de wekelijkse aanvoer” van coronavaccins zal zijn. In april kunnen er daarom geen nieuwe afspraken voor een prik worden gemaakt. De NHS verwacht dat de problemen vier weken aanhouden.

Boris Johnson krijgt vaccin AstraZeneca

De Britse premier Boris Johnson gaat voor het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford. „Ik heb eindelijk het nieuws gekregen dat ik zeer binnenkort mijn prik krijg”, zei de 56-jarige. Hij krijgt binnenkort een prik van het middel, dat in meerdere landen omstreden is uit zorg over de veiligheid. „Het zal zeker dat van Oxford en AstraZeneca zijn”, zei Johnson tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Britse parlement in Londen. De premier ging niet in op de onrust over mogelijke bijwerkingen zoals bloedklonters. De afgelopen dagen onderbrak een reeks Europese landen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin.

Na vaccineren coronavrije feestdag

Engelsen willen een officiële feestdag tegen corona. Een petitie roept op van 21 juni een vrije dag te maken om het op die datum verwachte einde van alle lockdownmaatregelen te vieren. De initiatiefnemers reageren op de Britse premier Boris Johnson, die de Engelsen onlangs enig perspectief bood: 21 juni is de vroegst mogelijke datum waarop alle beperkingen kunnen zijn opgeheven.