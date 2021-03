De WHO zegt weer iets heel anders over wel/niet stoppen met AstraZeneca

Als er een vaccin de laatste week veel in het nieuws is, is het wel AstraZeneca. Na een verdacht sterfgeval in Denemarken ging de sneeuwbal rollen en werd ook in Nederland het vaccineren met dit middel opgeschort. Absoluut niet wenselijk, zegt de WHO.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert landen dan ook om burgers vooralsnog te blijven inenten met het vaccin van AstraZeneca. De voordelen wegen zwaarder dan de risico’s, zegt de WHO. Meerdere Europese landen hebben het vaccineren tijdelijk gestaakt vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het scheelt in elk geval tienduizenden vaccinaties in ons land.

WHO: experts zijn nog bezig

De WHO zegt dat een comité van experts nog bezig is met het bestuderen van de laatste data over de veiligheid. „Als die evaluatie is afgerond, zal de WHO de bevindingen onmiddellijk delen met het publiek”, zegt de organisatie in een verklaring.

Niet alleen de WHO kijkt naar de mogelijke zeldzame bijwerkingen door het vaccin. Het veiligheidscomité van de Europese toezichthouder EMA velt donderdag een oordeel. Experts hebben gekeken naar meldingen over stolselvorming in het bloed bij mensen die zijn gevaccineerd. De belangrijkste vraag is of het vaccin die klachten ook heeft veroorzaakt.

Internationale verdeeldheid AstraZeneca

Internationaal zitten niet alle landen op dezelfde lijn. België en het Verenigd Koninkrijk zien geen reden om het vaccineren stil te leggen, terwijl grote EU-landen als Duitsland, Frankrijk en Italië uit voorzorg wel zijn gestopt met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. In het Verenigd Koninkrijk gaat het nog wel gestaag door.



My wife and I had our first AstraZeneca jabs in January with no after-effects. We are due shortly for our second doses and will be attending with some gratitude to the scientists who developed it and the NHS for administering it. — Michael Smith (@MikeSmith04) March 16, 2021

Reacties Twitter

„Ze zijn nog bezig met het onderzoeken, maar adviseren om door te gaan… Zijn ze gek geworden?”, vraagt iemand zich hardop af op Twitter.



But recommends to continue vaccinations for now. Are they nuts? — Springyard™🌐 (@springyard99) March 17, 2021

De verdeeldheid over het vaccin komt ook op social media naar voren. Mensen delen rijtjes met landen waar het vaccin niet meer wordt gebruikt, „ondanks wat de WHO zegt.”



"scientists are baffled"? … not in these 21 countries:

Sweden

Latvia

France

Germany

Italy

Spain

Luxembourg

Cyprus

Portugal

Slovenia

Indonesia

Netherlands

Ireland

Bulgaria

Democratic Republic of the Congo

Thailand

Romania

Iceland

Denmark

Norway

Austria — Ooh Eddie 🤭 (@OohEddie) March 16, 2021

Andere mensen zijn juist heel blij met de vaccinatie met AstraZeneca, en zeggen te vertrouwen op de medici.



So thankful to be able to book my second covid jab today. Yes, it's the #AstraZeneca vaccine. Yes, I have a history of extensive PEs and DVT. *But* I've also had Severe Covid as a CEV patient. I know how bad it can get. I trust the medics who decided this was in my best interest. pic.twitter.com/xLmpabjvLU — Anna (@poeticunlicense) March 17, 2021



Today we got our Oxford/AstraZeneca COVID19 vaccination. We were offered it, we took it. Big thanks to everyone who make it possible 💉💉 @UniofOxford @AstraZeneca pic.twitter.com/9muDPe1DeD — Joanna Loizou Lab (@LoizouJoanna) March 16, 2021

Ook de Thaise minister van binnenlandse zaken heeft ‘m binnen, waarna zelfs werd geapplaudisseerd.



Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha receives #AstraZeneca jab as WHO urges countries to continue using the #vaccine https://t.co/5xnjIAUiXD via @AJEnglish — Aleena Khan (@aleenakhan1) March 16, 2021