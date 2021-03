Slechte dag voor De Jonge: na paspoortmisser nu nog meer pech

Je hebt van die dagen dat je het liefste de hele dag onder je dekbed zou willen verdwijnen. Zo’n dag is het waarschijnlijk voor Hugo de Jonge, en hij zou het nu eventueel kunnen doen ook. Want hij moet naar huis, in quarantaine.

Het nieuws ging vanmorgen als een lopend vuurtje. Demissionair minister Hugo de Jonge had zijn oude paspoort meegenomen, bleek toen hij wilde gaan stemmen in Rotterdam. De (sociale) media staan er vol van en de hashtag #HugodeJongekanniks was meteen weer trending.

Quarantaine Hugo de Jonge

De pechdag gaat verder voor De Jonge. De demissionair minister van Volksgezondheid moet namelijk in thuisquarantaine, omdat hij mogelijk in contact is geweest met iemand met corona. „Zojuist kreeg ik een melding van CoronaMelder dat ik mogelijk in contact ben geweest met iemand die recent positief is getest. Gelukkig heb ik geen klachten. Ik ga in quarantaine en werk door vanuit huis. Zaterdag zal ik een test doen (of eerder als ik toch klachten krijg)”, schrijft hij op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zojuist kreeg ik een melding van CoronaMelder dat ik mogelijk in contact ben geweest met iemand die recent positief is getest. Gelukkig heb ik geen klachten. Ik ga in quarantaine en werk door vanuit huis. Zaterdag zal ik een test doen (of eerder als ik toch klachten krijg). pic.twitter.com/HpX9V3CqLX — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 17, 2021

„Wat een giller!”, reageert iemand niet heel invoelend op het nieuws. Een ander benoemt het heel treffend. „Duidelijk niet uw dag dit, sterkte!” De Jonge reageert met humor. „En de dag is nog maar op de helft….#WetvanMurphy.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En de dag is nog maar op de helft….#WetvanMurphy — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 17, 2021

Stembureau over quarantaine De Jonge

De Jonge heeft eerder vanmorgen gestemd in Rotterdam, bij stembureau 739, de drive-thru-stemlocatie. Hij stemde vanuit zijn auto. Het stembureau neemt verder geen maatregelen nu de bewindsman ná het stemmen in thuisquarantaine is gegaan.

Volgens voorzitter Okke Hoek van het stembureau zijn alle protocollen en maatregelen in acht genomen. „Handschoenen, mondkapjes, afstand bewaren, kuchschermen. Bovendien is het in de tent, dus semi-buiten. En de minister stemde vanuit zijn auto met een mondkapje op.” Hoek benadrukt dat het veilig is om te komen stemmen en dat deze stemlocatie dan ook gewoon openblijft.

Reacties Twitter

„Soms zit het mee, soms zit het tegen. We zijn allemaal mensen. Sowieso respect voor u harde werken”, zegt iemand tegen De Jonge op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. We zijn allemaal mensen.Sowieso respect voor u harde werken. — 123Max #ikdoewelmee #ikvaccineer (@123Max6) March 17, 2021

„Hugo de Jonge heeft echt een kutdag vandaag. Eerst een verlopen paspoort meenemen en nu in quarantine. Heb stiekem een beetje medelijden!”, leeft iemand met hem mee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo de Jonge heeft echt een kutdag vandaag. Eerst een verlopen paspoort meenemen en nu in quarantine. Heb stiekem een beetje medelijden! — Marlou (@Marqant) March 17, 2021

Het is ook andere opgevallen dat dit niet de dag van Hugo de Jonge is. „Je hebt van die dagen dat het je dag niet is. Voor Hugo de Jonge is vandaag zo’n dag.” Iemand anders doet er nog een schepje bovenop, door te attenderen op z’n rijbewijs, dat hij waarschijnlijk niet bij zich had bij het stemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

-Hugo de Jonge heeft geen geldig identiteitsbewijs bij zich en mag niet stemmen

-Hugo de Jonge rijdt naar het stembureau zonder geldig rijbewijs

-Hugo de Jonge moet in quarantaine want app-alarm En dan is het nauwelijks middag Zou Hugo weten dat het in totaal zeven plagen zijn? — Henkjan Steetzel (@HenkjanSteetzel) March 17, 2021

Een journalist kruist z’n vingers intussen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo de Jonge in quarantaine, na contact met mogelijk besmet iemand. Tsja, die heb ik dus eergisteren geïnterviewd… op hoop van zegen! — Matthijs Holtrop 🎙🎥🎧📡🗣💨 (@MHoltrop) March 17, 2021

Zowel bij het CDA als op het ministerie van Volksgezondheid zijn verder vooralsnog geen meldingen van de CoronaMelder binnengekomen, laten woordvoerders weten.