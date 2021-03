Onverwachts geactiveerde schietstoel kost Russische militairen het leven

Drie militairen van een Russisch gevechtsvliegtuig kwamen vanochtend op een dramatische manier om het leven. Door een technisch mankement werd onverwachts hun schietstoel geactiveerd. Zij overleden direct na het ongeluk aan hun verwondingen.

Dat bevestigt het Russische ministerie van Defensie in een verklaring over het tragische incident. Dit gebeurde tijdens een training op een militaire vliegbasis, zo’n 145 kilometer van Moskou. De bemanningsleden schoten de lucht in toen het toestel nog aan de grond stond. Schrijft het Russische persbureau Tass.

Eén Russische militair overleefde

Bij het startten van de motor activeerde op onverklaarbare wijze de schietstoel. De drie slachtoffers werden metershoog de lucht in gelanceerd. De bemanningsleden konden niet op tijd hun parachutes openen en vielen daardoor naar beneden.

Russische media schrijven dat het toestel daarna in brand is gevlogen. Van de vier bemanningsleden heeft één het overleefd.

Onderzoek naar defect schietstoel

Het ging om een Toepolev Tu-22M3, een gevechtsvliegtuig dat lijkt op een strategische bommenwerper uit het Sovjettijdperk. Deze vliegtuigen zijn bedoeld om land- en zeedoelen te vernietigen. De toestellen hebben geleide raketten en kunnen kernwapens dragen.

Het Russische ministerie van Defensie onderzoekt waardoor het drama kon voorvallen en hoe het defect heeft kunnen ontstaan. Omdat het incident aan de grond plaatsvond, wordt dit niet gezien als vliegtuigongeluk.

Niet de eerste keer