Navalny laat weer van zich horen uit ‘echt concentratiekamp’

Er is weer nieuws van Navalny. Hij zit gevangen op een plek die hem doet denken aan een concentratiekamp. Mensen leven met hem mee en zijn kale hoofd roept vragen op.

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny heeft zich voor het eerst gemeld vanuit de strafkolonie waar hij een straf van 2,5 jaar moet uitzitten. De bekendste oppositieleider van het land zegt dat hij gevangenzit in een „echt concentratiekamp”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Navalny writes his first letter since arriving at the “prison from hell” in Vladimirskaya oblast. The prisoners aren’t so much as allowed to swear and surveilled 24/7 “I never imagined they’d build a real concentration camp 100km from Moscow,” he says. https://t.co/NWzDOLGyVF pic.twitter.com/o6S2sYTizO — max seddon (@maxseddon) March 15, 2021

Concentratiekamp

In een boodschap op Instagram en Facebook zegt hij te moeten „toegeven dat het Russische gevangenissysteem me heeft kunnen verrassen”. „Ik had geen idee dat het mogelijk was om een ​​echt concentratiekamp op 100 kilometer van Moskou” op te zetten. Hij voegt eraan toe dat hij zich in strafkamp nummer 2 in de regio Vladimir bevindt.

Navalny zat na zijn veroordeling de afgelopen weken eerst in een nabijgelegen gevangenis in quarantaine. Met zijn Instagram-bericht bevestigt hij zijn overplaatsing. Hij zit in een extra beveiligde afdeling. Het Russische persbureau TASS had onlangs al gemeld dat hij in het werkkamp zat. Kort daarvoor hadden de advocaten van Navalny gemeld dat zij niet wisten waar hij zich bevond na zijn vertrek uit quarantaine.

‘Verschrikkelijk’ voor Navalny

Op social media reageren mensen op zijn bericht. „Verschrikkelijk dat zo’n geweldig persoon op zo’n plek zit”, schrijft iemand. Er heerst verwarring over hoe het zit met deze ‘brieven’. „Mag hij die gewoon schrijven van waar hij zit? Heeft hij wel internet dus?”, vragen mensen zich af. Ook roept zijn kale hoofd vragen op. De een zegt dat het een oude foto is, gebruikt door zijn team zodat mensen erop klikken, een ander zegt dat het wel een foto van nu is. „Omdat hij zegt dat z’n hoofd kaal is geschoren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Or because he said his head is shaved. — X Soviet (@XSovietNews) March 15, 2021

Criticus

De 44-jarige politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. In het Westen is het vonnis als politiek gemotiveerd bestempeld. Navalny ontsnapte vorig jaar aan de dood na een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst.

Sindsdien is hij met grote regelmaat in het nieuws. Omdat zijn aanhangers protesteren tegen Poetin (en worden neergeslagen), maar ook omdat Navalny tijdens de rechtszaak grapjes maakte en zin had in iets lekkers, waar hij de rechter vervolgens ook om vroeg.