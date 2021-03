Opticiens steeds vaker doelwit van explosieve ramkraak: ‘Schrik zit er goed in’

‘Ramzalig’ wat gebeurt in brillenland: steeds vaker zijn opticiens het doelwit van mensen die middels een ramkraak hun slag slaan en de dure brillen en zonnebrillen stelen voor de zwarte markt.

Opticiens zijn steeds vaker het doelwit van dieven en daarbij wordt ook steeds vaker geweld gebruikt. „De schrik zit er goed in”, zegt directeur Bas de Nes van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO). Vanochtend werd een ramkraak gepleegd op een brillenwinkel in Sittard.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rond 4.25 uur heeft er een #ramkraak plaatsgevonden bij een winkel (opticien) aan het Tempelplein in #Sittard. Auto is pand binnen gereden, onbekend of er buit is. Verdachten zijn gevlucht. Politie stelt ter plekke een onderzoek in. Meer info nu niet bekend. — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) March 23, 2021

Ramkraak optiek Zaandam

Een dag eerder was het raak in Zaandam, waar de pui van een winkel werd geramd en een onbekende hoeveelheid brillen werd meegenomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ramkraak bij Metselaar Optiek op de Gedempte Gracht te #Zaandam. Wordt steeds gezelliger in #Zaanstad, vindt je ook niet, @JanHamming

https://t.co/R7p9zzK8vl — 𝓙aap 𝓓octer (Mol) (@dokkie27) March 22, 2021

„Er wordt vaak meer schade aan de winkel veroorzaakt dan dat er aan brillen wordt meegenomen”, zegt De Nes. „We zien dit soort ramkraken steeds vaker. Het begon een jaar of vijf geleden en is helaas een trend aan het worden. We zien ook dat er steeds meer geweld wordt gebruikt, soms zelfs explosieven.” De brillen en zonnebrillen van de duurdere merken zijn het doelwit omdat die op de zwarte markt goed verhandelbaar zijn, vertelt de directeur van NUVO.

‘Ray BAM’ en andere dure producten uit de opticiens

De branchevereniging adviseert haar leden om de producten met een hogere waarde ’s nachts uit de winkel te halen en op te bergen in een kluis. Opticiens moeten dat ook duidelijk laten merken aan klanten door middel van bordjes. „Men komt tijdens de openingstijden kijken en komt dan ’s nachts terug”, vermoedt De Nes. Hij vindt dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij winkelcentra als een hele locatie kan worden afgesloten. „Het helpt ook als er rampaaltjes voor de winkel staan, maar niet elke gemeente wil dat.”

Nog meer ramkraken optiek

Een woordvoerder van de landelijke politie zegt dat ramkraken op opticiens een bekend fenomeen zijn en er niet per se sprake is van een trend. Wel is er een toename van het aantal kraken waarbij een explosief wordt gebruikt.

Begin deze maand was het ook raak in Amsterdam bij Schmidt Optiek, van dezelfde eigenaar als de zaak in Zaandam. „Als je een ramkraak pleegt op een optiek in plaats van de bank ernaast was een brilletje inderdaad geen overbodige luxe…”, grapte iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je een ramkraak pleegt op een optiek in plaats van de bank ernaast was een brilletje inderdaad geen overbodige luxe… https://t.co/nNKLX7F4Hj — @Ton ten Heerde 🕸 (@antonkarel10) March 10, 2021

Rondje Twitter leert dat optieken de afgelopen jaren inderdaad vaker doelwit van mensen met slechte bedoelingen zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het doelwit, Groenhof Optiek, werd vannacht kort voor 4.00 uur getroffen door een ramkraak… https://t.co/hBngFx2c4W — Amsterdam (@amstertwits) December 22, 2016



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ramkraak bij Koch Optiek – Dagblad De Limburger – Limburgs Dagblad: http://bit.ly/9SfaSq via @PhotoCord — PhotoCord Fotografie (@PhotoCord) July 18, 2010



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ramkraak bij Bakker Optiek. WTF gelukkig zijn de daders na een achtervolging gepakt. #mijnarmemoedertjeblehhh — Mirella Bakker (@Mamamiertje) August 2, 2011

Vorig jaar pleitten Chinese onderzoekers voor het dragen van een bril. Hier lees je waarom.