‘Volgende winter hebben we geen lockdown nodig, dankzij vaccins’

Geen avondklok. Geen lockdown. Restaurants en winkels volledig open. Dat staat ons mogelijk te wachten, de volgende winter. Een heel ander beeld dan de afgelopen maanden, maar Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, verwacht dat dat mogelijk is. Hoe dat kan? Volgens haar bieden vaccins veel uitkomst.

„Of we al terug gaan naar handen schudden en zoenen weet ik niet, maar tegen de herfst wordt het weer redelijk normaal, daar ben ik enigszins optimistisch over. Ik hoop dat we tegen die tijd wel van de restricties af zijn”, zegt Huckriede.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Data NICE:

Opgenomen op de IC: -9

Huidig op de IC*: 547 Nieuwe sterfgevallen: 42

Totaal: 15.803 Totaal aantal mensen gevaccineerd*: 1,571,318 (+44,304) pic.twitter.com/QZ0JZhZXpD — COVID-19 Grafiek Nederland (@19Grafiek) March 6, 2021

Binnenkort Janssen-vaccin beschikbaar

Op dit moment zijn er drie vaccins beschikbaar in Nederland. Die van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Binnenkort komt daar een vierde vaccin bij: van Nederlandse bodem, het Janssen-vaccin. Aanstaande donderdag komt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met een oordeel over dat vaccin. Huckriede verwacht dat het middel een positief oordeel krijgt van het EMA, waarna de Europese Commissie het vaccin goedkeurt.

Van het Janssen vaccin heb je, in tegenstelling tot de meeste andere coronavaccins, maar één prik nodig. Nederland heeft ruim 11 miljoen Janssen-doses besteld, dus dat is genoeg om alle volwassen Nederlanders in te enten. Ook verwacht de overheid voor het einde van het jaar nog ruim 60 miljoen doses van andere fabrikanten. „Elk vaccin helpt de toestand van voor de pandemie terug te krijgen. Het is heel mooi dat we er straks nog een goed vaccin bij hebben met het middel van Janssen. Het helpt om sneller veel mensen in Nederland en andere delen van de wereld in te enten.”

Ook is het EMA bezig met een ‘rolling review’ van het Russische vaccin, Spoetnik V. Als ook dat middel goedgekeurd wordt, is de kans groot dat we ‘m in Nederland ook gaan gebruiken. Coronaminister Hugo de Jonge zei laatst al dat als alle leveringen op tijd zijn, alle volwassen Nederlanders vóór begin juli ten minste een prik hebben gehad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi nieuws! Vanaf april gaat #BioNTech/@pfizer fors meer vaccins leveren. Nederland ontvangt die maand elke week ongeveer een half miljoen doses. Een dikke verdubbeling. En dat zorgt dus opnieuw voor versnelling. #mouwenopstropen pic.twitter.com/0NoYvpWOls — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 2, 2021

Virus verdwijnt niet

Maar de vaccins zullen er niet voor zorgen dat het virus helemaal verdwijnt, benadrukt Huckriede. Het zal onder ons blijven en van tijd tot tijd de kop opsteken. „We kunnen niet alle infecties voorkomen, je kunt het niet tot nul reduceren. Het virus blijft rondwaren, maar er zullen minder infecties zijn en die zullen minder ernstig zijn. Het aantal sterfgevallen zal dalen en de overdracht naar anderen vermindert.”

Wel houdt Huckriede één grote slag om de arm. Zoals we hebben gemerkt door de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten, muteren virussen. De kans bestaat dat er een variant ontstaat waar vaccins niet goed tegen werken. Voorlopig is dat echt niet het geval: de vaccins lijken ons goed te beschermen. In Nederland en andere landen daalt het aantal sterfgevallen sinds de vaccinaties zijn begonnen.

De eerste doses van het Janssen-vaccin worden waarschijnlijk in april, mei of juni geleverd. Janssen zelf wil tot aan het oordeel van het EMA donderdag niets zeggen. In januari meldde het bedrijf dat het vaccin 66 procent effectief is. Aan de proeven deden 43.783 mensen in acht landen mee. Een deel kreeg het vaccin, een ander deel een zoutoplossing als placebo. Het vaccin kan ongeveer twee jaar lang bewaard worden bij 20 graden onder nul, waarvan drie maanden bij 2 tot 8 graden boven nul. Dat maakt het gemakkelijker te vervoeren en gebruiken dan bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin, dat bij ruim 70 graden onder nul bewaard en vervoerd moet worden, en na ontdooien nog maar 5 dagen bruikbaar is.