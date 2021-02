Gedoe om AstraZeneca-vaccin, zou minder goed werken bij mutaties

Er is gedoe om het coronavaccin van AstraZeneca. Zuid-Afrika stelt het begin van het vaccineren met dat middel namelijk uit. In het land wordt gevreesd dat het middel minder effectief is tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, een mutatie.

Uit een nieuwe studie kwam naar voren dat het middel van AstraZeneca slechts „minimale” bescherming zou bieden tegen lichte of middelzware ziekteverschijnselen. Minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize zei dat zijn regering wacht op het advies van wetenschappers. „We denken dat ons vaccin nog steeds beschermt tegen ernstige klachten”, liet vaccinmaker AstraZeneca weten.



$AZN "efficacy" in ZA due to B1.351: – drop from 75% to "22%", but: – not considered significant, and now the worst: – after 150 days risk in vaccine group even worse then placebo (crossing lines). pic.twitter.com/dIRdyWp74F — MASi (@TOWiU2) February 7, 2021

‘Geen bewijs’ dat AstraZeneca minder effectief is

Zuid-Afrika had al een miljoen doses van het coronavaccin ingevoerd, maar moest nog beginnen met vaccineren. Het relatief goedkope middel is ook al goedgekeurd in de EU. Hier besloten meerdere landen echter om er voorlopig geen 65-plussers mee in te enten. Het zou onduidelijk zijn of het middel voldoende aanslaat bij die groep.

Het Zuid-Afrikaanse besluit om voorlopig niet te gaan vaccineren, bleef ook elders in de wereld niet onopgemerkt. De regering van Australië haastte zich vandaag om burgers gerust te stellen. „Er is momenteel geen bewijs dat dat de vaccins van AstraZeneca en Pfizer minder effectief zijn geworden bij het voorkomen van een ernstig ziekteverloop of sterfgevallen”, benadrukte minister van Volksgezondheid Greg Hunt.

‘Op het verkeerde paard gewed’

Ook op Twitter is het AstraZeneca-vaccin een veelbesproken onderwerp. Nederland zou namelijk zo’n 1,5 miljoen doses van dit middel ontvangen in het eerste kwartaal, volgens iemand hebben we daarmee „op het verkeerde paard gewed”.



Er was al bekend dat het vaccin van #AstraZeneca maar 60% beschermt tegen het #coronavirus . Nu blijkt dat het vaccin minder bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Nederland heeft 11,7 mln doses van dit vaccin besteld en daarmee op het verkeerde paard gewed. https://t.co/q1bYqJP13L — Just Jack (@thejackal1511) February 8, 2021

Koen gooit het over een andere boeg en kijkt naar de toekomst: „Nu het AstraZeneca van tafel ligt als vaccin tegen de Zuid-Afrikaans #COVID variant lijkt het onwaarschijnlijk dat we een ‘normale’ zomer zullen hebben.” In Nederland zouden 60- tot 64-jarigen gevaccineerd worden met het middel, net als werknemers in de langdurige zorg. Iemand vraagt zich af of zorgmedewerkers die zich met dat middel laten inenten „daarna nog een vaccin krijgen dat wel werkt”.



Wat niet gezegd mag worden. Nu het Astra-Zeneca van de tafel ligt als vaccin tegen de Zuid Afrikaanse #COVID variant lijkt het onwaarschijnlijk dat we een "normale" zomer zullen hebben. — Koen Hufkens, PhD (@koen_hufkens) February 8, 2021



