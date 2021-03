Politie verricht 28 arrestaties bij betoging op Museumplein

De politie in Amsterdam heeft vanmiddag bij de ontruiming van het Museumplein 28 mensen gearresteerd. Toen het te druk werd op het plein en de mensen geen 1,5 meter afstand meer hielden, besloot de gemeente Amsterdam de betoging te verbieden.

Drie van de demonstranten werden aangehouden voor openlijke geweldpleging en zeven omdat ze niet luisterden naar een bevel van de politie. De overige achttien zijn gearresteerd omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen, zei een woordvoerster van de politie. Volgens de politie betrof het een spontane demonstratie. De meeste demonstranten vertrokken wel redelijk snel.



Doodskist

De demonstranten kwamen vanmiddag, net als de afgelopen weken, op het plein bijeen om ‘koffie te drinken’. Ze hadden onder meer gele paraplu’s bij zich met daarop de tekst ‘liefde en vrijheid’ en ballonnen in de vorm van hartjes. Ook hadden de demonstranten iets bij zich dat nogal opviel: een doodskist, met daarop de tekst ‘R.I.P. Democratie’. Volgens de politie waren er op het hoogtepunt van de demonstratie zo’n zevenhonderd mensen.

De meesten vertrokken kort na 16.00 uur na een oproep van de politie. De ME liep vervolgens in linie om de mensen te verdrijven. Rond 17.30 uur was de rust weergekeerd en waren ook de politiebusjes weer vertrokken.



‘Teleurstellend’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet in een reactie weten dat de betogers de regels hebben overtreden. „Demonstreren is een grondrecht en de driehoek wil demonstranten in de gelegenheid stellen hun standpunten kenbaar te maken. Ook nu er beperkingen gelden vanwege corona kan er op kleine schaal met een afgesproken aantal mensen op een veilige plek worden gedemonstreerd. Daarbij moet men zich wel aan de aanwijzingen en gemaakte afspraken houden. Het is teleurstellend dat de demonstranten ook vandaag de regels hebben overtreden”, aldus Halsema.