Erdogan ‘houdt vrouwen tweederangsburgers’ door opzeggen vrouwenrechtenverdrag

De Turkse oppositiepartij CHP is woedend op Turkse president Erdogan. De president heeft, zonder overleg met het parlement, Turkije teruggetrokken uit het internationale vrouwenrechtenverdrag. Gökçe Gökçen, vicevoorzitter van de CHP is woest. Volgens haar „houdt Erdogan vrouwen hiermee tweederangsburgers” en „laat hij toe dat ze worden vermoord”.

De discussie omtrent vrouwenrechten in Turkije speelt al veel langer. Vorig jaar nog gebruikten mannen en vrouwen de hashtag #erkekleryerinibilsin om aandacht te vragen voor seksisme in het land. De hashtag betekent iets in de richting van ‘man ken je plek’. En eerder deze maand werd er volop gedemonstreerd tegen femicide.

‘Bescherming van vrouwen in gevaar’

Dat president Erdogan zijn land plots teruggetrokken heeft uit het internationale vrouwenrechtenverdrag voelt dan ook als grote terugslag. Een stichting voor slachtoffers van huiselijk geweld in Istanbul reageerde op de beslissing met een oproep tot protesten. Het verdrag zelf werd namelijk ook in 2011 opgesteld in deze stad. Het verdrag doel van het verdrag is om huiselijk geweld te voorkomen, de daders van huiselijk geweld te straffen en om slachtoffers te beschermen.

Turkije zelf zou geen cijfers bijhouden met betrekking tot geweld jegens vrouwen. De wereldgezondheidsorganisatie stelt echter dat 38 procent van de Turkse vrouwen in hun leven te maken krijgt met huiselijk geweld. Ter vergelijking: in Europa gaat het om ongeveer 25 procent van de vrouwen.

„Dit is een grote terugslag”, stelt secretaris-generaal Marija Pejčinović Burić van de Raad van Europa. De Raad van Europa is de organisatie die het internationale vrouwenrechtenverdrag in het leven heeft geroepen. Turkije is ook lid van deze organisatie. Volgens de secretaris-generaal brengt de Turkse regering “de bescherming van vrouwen in gevaar” met deze beslissing.

Ook de oppositiepartij CHP is woedend. Vicevoorzitter Gökçe Gökçen stelt dat Erdogan met deze beslissing „vrouwen tweederangsburgers houdt” en „toelaat dat ze vermoord worden”. Daarnaast is het besluit volgens haar illegaal, omdat het parlement niet geraadpleegd is.

Vrouwenrechtenverdrag doet afbreuk aan traditionele waarden

Ondanks deze radicale beslissing heeft president Erdogan geweld tegen vrouwen wel eerder veroordeeld. Naar eigen zeggen wil hij het geweld volledig uitbannen. Vicepresident Fuat Oktay stelt echter dat Turkije dat beter op zijn eigen manier kan doen. Volgens hem hoeft het land daarin niet „anderen te imiteren”.

Het verdrag zou volgens de regerende AK-partij afbreuk doen aan de traditionele waarden. Zo zou het verdrag echtscheiding bevorderen. Ook zou de lhbt-gemeenschap het principe van gelijkheid kunnen gebruiken om rechten af te dwingen. Dat ligt nog altijd gevoelig bij de conservatieve partij.

Critici stellen dat de overheid tot op heden nog te weinig doet om geweld jegens vrouwen volledig uit te bannen. Daarnaast zou het opzeggen van het vrouwenrechtenverdrag de Turkse kandidatuur voor toetreding aan de Europese Unie geen goed doen. Turkije is echter niet het enige land waar twijfel heerst over het verdrag. Ook in Polen is er discussie omtrent het opzeggen van het verdrag.