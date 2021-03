Museumplein dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Dit hele weekend is het Amsterdamse Museumplein en de nabije omgeving opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De zogenoemde driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) houdt er rekening mee dat er meerdere onaangekondigde demonstraties zullen plaatsvinden. Eerder kwamen daar mensen op af met wapens en het vermoeden bestaat dat dat ook dit weekend weer zou kunnen gebeuren.



Door het gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, kan de politie personen preventief fouilleren. De driehoek benadrukt dat onaangekondigde demonstraties verboden zijn en dat de politie indien nodig zal optreden.

Verder roept de driehoek op niet vanuit andere regio’s naar Amsterdam te komen om te demonstreren. Dit om het aantal reisbewegingen en mogelijke coronabesmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Demonstraties

Het Museumplein is de afgelopen tijd wekelijks het toneel van onaangekondigde demonstraties, waarbij al diverse keren rellen uitbraken.

Demonstranten op het Museumplein doen wel vaker aparte dingen om de aandacht te trekken. Zo hadden een aantal demonstranten op 7 maart een doodskist bij zich. Ze droegen die onder het geluid van Con Te Partirò van Andrea Bocelli het plein op. De kist was gelukkig leeg, maar door een lint met ‘R.I.P. democratie’ erop werd het punt gemaakt.



Rond 14.00 uur kwamen enkele honderden tegelijk het #Museumplein in #Amsterdam opgelopen. Voorop werd een doodskist gedragen met daarop 'democratie' geschreven. pic.twitter.com/dBb4g3QQK7 — Sebastiaan Barel (@fotograafLdmVbg) March 7, 2021

Naakte vrouw fietst over Museumplein

Gisteren gebeurde er ook iets heel opvallends op het Museumplein, maar dat was geen rel of demonstratie. Nou ja, eigenlijk wel een demonstratie, maar niet een zoals we van het Museumplein gewend zijn. De Amsterdamse Nelleke zat naakt achterop de fiets bij een vriendin, en samen fietsten ze zo over het plein. Ze deden dat uit protest tegen de verkiezingen, omdat ‘vrouwenhatend extreemrechts’ zo is opgekomen. Zo klom het FVD van twee naar acht zetels en blijft de PVV van Wilders groot.

Wil je de actie in beeld zien, klik dan even door in de onderstaande post.



Ze maakte met haar protest naar eigen zeggen „gebruik van het voorrecht van mijn witte lichaam en de aandacht die een naakt, vrouwelijk lichaam zal krijgen als wapen tegen de groei van de extreemrechtse, en vrouwen hatende ideologie”.