Omsingelde betogers in Amsterdam verplaatst met bussen

De gemeente gaat een grote groep betogers op de Leidsekade in het centrum van Amsterdam in bussen zetten en verplaatsen. De groep bestaat uit ongeveer duizend betogers en werd eerder op de kade ingesloten door de mobiele eenheid. De demonstranten stappen gedwongen in stadsbussen om vervolgens ergens anders naartoe te worden gebracht.

Opnieuw is een noodbevel afgekondigd, meldt de gemeente op Twitter. “De driehoek kondigt een noodbevel af op de Leidsekade. De groep van ruim 1000 mensen wordt gevraagd de aanwijzingen van de politie op te volgen. De mensen zullen verplaatst worden met bussen. Mondkapjes zullen worden verstrekt.” Waar de betogers naartoe zullen worden gebracht, is nog niet bekend. Meestal gaat het om een gebied aan de rand van de stad.

Betogers Museumplein ingesloten

Het Museumplein is inmiddels leeg. De groep begon te lopen nadat de politie meldde iedereen aan te houden. Op het moment dat de eerste betogers werden opgepakt, liepen honderden personen in de richting van de Van Baerlestraat. Ze waren op het Museumplein bijeengekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Het protest was niet aangemeld, daardoor kwam er een verbod. Uiteindelijk greep de politie in met onder andere waterkanonnen.

Tijdens het illegale protest in Amsterdam werd veteranen opgeroepen een lijn te vormen tussen de mobiele eenheid en de betogers. Op de beelden is te zien dat er inderdaad mensen met baretten een linie vormden tussen de twee partijen.



Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt. De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het meerdere keren tot een confrontatie kwam tussen demonstranten en de mobiele eenheid.