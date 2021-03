Als het aan ID&T ligt, beleven we een festivalzomer mét internationale dj’s

Alleen maar Nederlandse acts bij festivals, deze zomer? Niet als het aan ID&T ligt. Zij organiseren festivals als Decibel Outdoor en Mysteryland, en willen de line-ups daarvan laten doorgaan als gepland. Dat vertelt de operationeel directeur van het bedrijf, Rosanne Janmaat, aan het ANP. „We hebben onze pijlen gericht op augustus en verder.”

Daarom is de organisatie al druk bezig met het plannen van de festivals. Vorig jaar werden Decibel Outdoor en Mysteryland, beiden in augustus, met een jaar uitgesteld. „We hebben goede relaties met de artiesten en proberen iedereen die voor vorig jaar gepland stond, dit jaar door te boeken”, zegt Janmaat.

ID&T-festivals

In augustus heeft ID&T twee festivals gepland: Mysteryland en Decibel. Dat zijn geen pop- of rockfestivals, maar dancefestivals. Dat betekent volgens Janmaat dat het makkelijker is om acts alsnog te boeken. „Bij een pop- of rockfestival boek je bands, dat zijn een soort reizende circussen. Onze artiesten hebben vaak alleen een USB-stick of een tas met platen mee”, legt ze uit. Dat maakt volgens haar dan ook dat de lat lager ligt om internationale artiesten gewoon te boeken. „Ondanks dat we al veel klaar hebben liggen, moeten we er wel keihard voor werken. Want vanzelf gaat het niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We proudly present you: the Mysteryland 2021 Stage Hosts! This summer, we’re joining forces with 21 labels and artist platforms. Want to join us in August? You have until Sunday to register for our presale. Register at https://t.co/sFeknlTPHs pic.twitter.com/RYUdZU30QI — MYSTERYLAND (@mysteryland) February 16, 2021

Proefevenementen

ID&T hielp ook de Fieldlab-evenementen te organiseren. Zo vond er in de Ziggo Dome een dancefeest plaats, en momenteel een dancefestival in Biddinghuizen. Janmaat noemde het eerste evenement „een historisch moment. Hopelijk is dit de sleutel naar weer open kunnen gaan”.

Vanmiddag ging het allereerste proeffestival dus van start, een dancefestival. 1500 geluksvogels mogen daarbij aanwezig zijn en beleven, voor het eerst sinds maanden en maanden, weer een festival. Joris Voorn, Reinier Zonneveld en Colin Benders staan klaar om de bezoekers te laten dansen. Wel moeten de feestgangers zich aan regels houden en worden hun bewegingen en contactmomenten gevolgd door een sensor. Achteraf moeten ze zich (opnieuw) laten testen.

Op Twitter zijn al beelden te zien van de bezoekers, bijvoorbeeld van de eet- en drinkgelegenheden. En in de verte hoor je het geluid waar iedere festivalliefhebber reikhalzend naar uitkijkt: de diepe bass van de muziek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.