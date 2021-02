Alle coronamaatregelen geschrapt op Isle of Man, Britten beetje jaloers

Het gaat zó goed op Isle of Man dat alle coronamaatregelen overboord zijn gegooid. Ook de mondkapjes, die nu heel erg 2020 zijn. En de pubs gaan weer open: Britten reageren een beetje jaloers.

Isle of Man, ook wel Man genoemd en liggend in de Ierse Zee, heeft alle coronamaatregelen afgeschaft. Maandag is een strenge lockdown van 25 dagen beëindigd en de autoriteiten zetten er nu een punt achter. Het is de eerste plek op de Britse Eilanden waar de toestand weer terugkeert naar normaal, naar die van voor de pandemie.



i…..is the isle of man real https://t.co/QMHtHCsYcb — dj kt live and direct (@katiegesmith) February 2, 2021

Geen mondkapjes op Man

Alles heropent, er hoeft geen afstand meer te worden gehouden en mondkapjes zijn er nu uit de tijd. De eerste minister van het eiland, Howard Quayle, zei dat „dit het moment is waarop we zo lang hebben gewacht”. Hij voorziet dat de overheidsdiensten binnen een paar dagen weer werken zoals voor het coronavirus zijn intrede deed.



Op het eiland waar 85.000 mensen wonen, en een heleboel ‘Manx-katten’ zonder staart, zijn 25 mensen met het virus overleden. Volgens de gezondheidsautoriteiten zijn er nog wel elf mensen die corona hebben, maar die zijn niet ziek. Niemand ligt er vanwege het virus in het ziekenhuis op het eiland, waar in totaal bij 434 mensen het virus is vastgesteld.

„We vergeten nooit de mensen die minder geluk hebben”, schrijft Isle of Man op z’n Twitter-account. Ook worden mensen weer hartelijk verwelkomd in de plaatselijke horeca. Britten reageren met hartjes, biertjes en duimen omhoog. „Knap gedaan, geniet ervan!” Er zijn er ook bij die eerlijk toegeven jaloers te zijn, met huilende emoji’s erbij:



I am so jealous of everyone on the Isle of Man getting to spend the weekend in the pub 😭 — Miss Chanandler Bong (@SeonaighPatty) February 2, 2021



Well done to you all 🍺🍺 Enjoy 🥰 — Roberta O’Neill (@Roberta46960373) February 1, 2021



Following our short 'circuit-breaker' lockdown the #IsleofMan is able to return to normal life thanks to the determination and spirit of our Islanders. We are not forgetting those who are not as fortunate and wish to send lots of Manx love to you💛 Stay safe, stay extraordinary pic.twitter.com/YmACUjQ4s4 — Visit Isle of Man (@visitisleofman) February 2, 2021

Man

Isle of Man hoort officieel niet tot Groot-Brittannië en heeft een geheel eigen wetgeving, parlement en regering. Het eiland valt wel onder de Britse kroon en Londen regelt Defensie en Buitenlandse Zaken. In juni van het vorige jaar leek corona ook al verdwenen van het eiland, maar dat was maar van korte duur.



The Isle of Man is Corona free and back to normal babyyyyyyyy! Get me to the woody for a lovely cold one with the boys x 🍺 #isleofman #COVID19 — Louis Faragher🇾🇪 (@louis_faragher) June 15, 2020

Op Twitter verzucht iemand vandaag dat hij naar Isle of Man wil. „Maar dat is niet omdat ze daar zo goed zijn met corona, ik wil Karran zien.” Wie Karran dan ook moge zijn, hij of zij zit waarschijnlijk – en hopelijk – aan een goede pint.



