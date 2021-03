Nederlandse darters benaderd om te manipuleren in ruil voor geld

Matchfixers hebben hun pijlen gericht op darters. Zeker zes Nederlandse darters zijn het afgelopen jaar via social media benaderd om een wedstrijd te manipuleren in ruil voor geld. Ze moeten dan bijvoorbeeld expres een wedstrijd verliezen.

Dat meldt de NOS, naar aanleiding van gesprekken met darters en met een man die heeft toegegeven dat hij meerdere darters heeft benaderd.

Darters benaderd om te manipuleren

Niels Zonneveld kreeg zo’n verzoek om een wedstrijd bewust te verliezen. Dat gebeurde nadat hij eerst een bericht kreeg van een man die hem wilde sponsoren. „Dat klonk bij mij als een apart verhaal, dus ik vroeg om meer informatie”, vertelt Zonneveld over het WhatsApp-gesprek bij de NOS. De fixer vroeg of hij expres een wedstrijd wilde verliezen voor wat geld. „Het is virtueel, dus het valt nooit op en het is een win-winsituatie voor ons beiden”, appte de fixer. „Heb al ervaring met andere darters.”

Een andere darter, Maik Kuivenhoven, werd kort voor het WK benaderd via Instagram met het verzoek minder 180’ers te gooien dan zijn tegenstander. Beide darters zeggen meer collega’s te kennen die hiermee te maken hebben gehad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Online gokken illegaal

Bij een van de berichten wist de NOS de identiteit van de fixer te achterhalen. De man bekende meerdere berichten naar darters te hebben gestuurd. Een schot in de roos was het niet, volgens de fixer hadden de berichten „weinig succes”.

De afgelopen maanden kwamen bij de internationale toezichthouder zes meldingen binnen van Nederlandse darters, en dat is bovengemiddeld hoog. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat online gokken in ons land illegaal is. Daardoor is er weinig controle.

OM zegt op de hoogte te zijn van matchfixing

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt op de hoogte te zijn van meerdere signalen van matchfixing in het darten. Het OM is daarom een onderzoek gestart. Tot tevredenheid van Zonneveld: „Als die mensen ongestraft hiermee kunnen wegkomen, dan denk ik niet dat het zal verminderen.”