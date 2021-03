Kappers, schoonheidsspecialisten en winkels (op afspraak) vanaf vandaag weer open

Het is zover: contactberoepen mogen weer aan de slag. Vooral kappers en schoonheidsspecialisten staan een paar drukke dagen te wachten. Ze waren bijna drie maanden gesloten, en dat bleef niet onopgemerkt. De afgelopen dagen bleek al hoe blij Nederlanders zijn dat ze weer hun haar kunnen laten knippen.

Zoveel mensen hebben een knipbeurt nodig, dat de wachttijd bij sommige kappers kan oplopen tot enkele weken. Volgens kappersbranchevereniging ANKO staan de telefoons „roodgloeiend”. Anders dan de vorige lockdown kunnen de kappers nu door de avondklok niet ook ’s avonds knippen.

Wel begon een kapper in Rotterdam direct na de avondklok met knippen, vanochtend. Net na 04.30 uur schoof de eerste klant aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze kapper ging vlak na het verstrijken van de avondklok open. ,,Dit is onze nieuwjaarsreceptie, zo voelt het echt. Ik zie mijn collega's ook weer voor het eerst. De beste wensen nog!''https://t.co/yZ1slTmwAw — AD Rotterdams Dagblad (@RDStad) March 3, 2021

Drukke agenda’s

Schoonheidsspecialisten kunnen ook rekenen op volle agenda’s. En dat is maar goed ook, zegt een woordvoerder van ANBOS Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging, omdat alle reserves er intussen doorheen zijn en spaargelden moeten worden aangesproken.

Wel zijn er regels aan verbonden. Zo moeten ze één-op-één werken, op afspraak en met een registratieplicht. Ook moet de behandeling plaatsvinden in aparte behandelruimtes. Daarnaast moeten mondkapjes gedragen worden, maar als iemand voor een gezichtsbehandeling komt mag het kapje af zodra hij of zij in de stoel zit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iedere keer als ik mijn salon binnenloop, word ik weer blij! En vandaag nog een beetje extra want wat maakt het mij gelukkig dat ik jullie weer mag ontvangen en prachtige behandelingen kan geven! #schoonheidsspecialist #Wijchen #huidverbetering #huidverjonging #acne #resultaat pic.twitter.com/bpFswBWynr — Beauty&RelaxLounge (@BeautyRelaxLoun) March 3, 2021

Kappers werken ook op afspraak en moeten onderling en van klanten 1,5 meter afstand kunnen houden. Verder moeten klanten niet te vroeg voor hun afspraak komen, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn.

Winkels open op afspraak

Ook de winkels gaan vanaf vandaag weer open: maar alleen op afspraak en met een stuk minder klanten dan voorheen. Veel Nederlanders kijken uit naar een bezoekje aan hun favoriete winkels: winkeliers krijgen veel afspraak-verzoeken.

Toch kampen sommige winkels met problemen met bijvoorbeeld het opzetten van een reserverings- en afspraaksysteem op de website.

Er is dus een zilveren randje, maar winkeliers zijn alsnog teleurgesteld dat ze niet helemaal open mogen. Voor het overgrote merendeel van de winkels in Nederland, biedt deze versoepeling geen verlichting.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit weekend gaan wij toch maar winkelen op afspraak proberen. Je moet toch wat. Is het geen succes, dan is het klaar. Overigens voor degenen die denken dat je maar 10 minuten mag shoppen: het is minimaal 10 minuten tot de volgende klant mag. Bij ons mag je een half uur. — Angel (@AngelMulder) March 3, 2021

‘Schade is ongekend groot’

Wel gaven winkeliers eerder deze week aan dat ze teleurgesteld zijn dat ze nog niet helemaal open mogen. Voor het overgrote deel van de winkels in Nederland biedt deze versoepeling geen verlichting. „De schade in de retail is ongekend groot en het openen van winkels is de enige echte oplossing”, meldde winkeliersvereniging INretail. Dat winkels veilig open kunnen, zou bewezen zijn met protocollen die winkeliers na de virusuitbraak in maart hadden opgesteld.

Klanten moeten zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld voor een afspraak. Ook mogen er per verdieping maximaal twee klanten tegelijk aanwezig zijn. Het winkelbezoek moet minimaal tien minuten duren.