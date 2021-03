Britse pers verbijsterd over ‘bommen droppende’ Harry en Meghan

Harry en Meghan deden hun verhaal bij Oprah Winfrey en claimden onder andere dat het paleis zich schuldig zou maken aan racisme. De Britse media staan er vol van.

De Britse pers besteedt vandaag massaal aandacht aan het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan. De Sussexes staan op de voorpagina’s van onder meer de Daily Mail en de Daily Express. Ook online is het echtpaar bij bladen als The Telegraph en The Sun het gesprek van de dag.

Uitspraken Meghan



So why isn’t he considered a prince? Why did he lose all his privileges before they even left the crown? What’s the difference between him and kate’s son? — Femme Noire 🇨🇩🇿🇦🇺🇸 (@mulubachild) March 8, 2021

De uitspraken van Meghan over onder meer racisme bij Buckingham Palace zorgen voor verbijstering. „Meghan maakt sensatiebeluste claims dat Archie van de royals geen prins mocht zijn vanwege zorgen over hoe ‘donker’ hij zou zijn”, schrijft de Daily Mail onder meer. „Meghan kan misschien wel nooit meer terugkeren naar Groot-Brittannië, nadat ze de koninklijke familie boos heeft gemaakt met dit heftige interview”, meldt The Sun.

Vliegtuig met bommen gedropt



"Harry and Meghan loaded up a plane and dropped bomb after heavy bomb on Buckingham Palace in their Oprah interview". @chrisshipitv on the explosive Meghan and Harry interview.https://t.co/WK6ausm2TP — Matt Williams (@matt_itvnews) March 8, 2021

Hoewel het interview pas maandagavond te zien is op de Britse zender ITV, hadden ook Britse royaltyverslaggevers hun wekker gezet om naar het gesprek te kijken op de Amerikaanse zender CBS. „Harry en Meghan hebben een vliegtuig volgeladen met bommen en lieten die een voor een vallen op Buckingham Palace met hun Oprah-interview. We moeten afwachten hoe het hof gaat reageren op hun beweringen”, twitterde Chris Ship van ITV.



Don’t know where to start with that interview. It’s clearly a landmark event and a huge story that will change the way the British monarchy is perceived. But fact checking what was said is going to be an interesting piece to write. — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 8, 2021

Richard Palmer van de Daily Express weet niet wat hij moet denken van het interview, schrijft hij op Twitter. „Het is overduidelijk een mijlpaal en een groot verhaal, dat zal veranderen hoe er wordt gekeken naar de Britse monarchie. Maar het factchecken van wat is gezegd wordt interessant.”

Onderzoek?

Ook op social media vragen mensen zich van alles af. Wat er gaat gebeuren met de aantijgingen over racisme bijvoorbeeld. „Zullen ze dat ook gaan onderzoeken in het paleis?”, betwijfelt iemand. „Wat kunnen ze onderzoeken, als ze geen namen noemen?”, reageert een ander.



When Meghan Markle was accused of bullying, Buckingham Palace immediately announced an investigation. Now that Meghan has revealed comments about her child's skin colour, will they investigate racism in the Palace? I won’t be holding my breath. — Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) March 8, 2021

Maar ook waarom Harry en Meghan dit interview eigenlijk gaven. „Behalve dan om mensen te kwetsen. Los je familieproblemen lekker thuis op”, schrijft iemand. „Er is een wereldwijde pandemie, mensen gaan dood bij bosjes, mensen verliezen hun inkomsten en prins Harry klaagt op tv over zijn inkomsten die zijn afgesneden? Serieus?”



