Gouverneur Cuomo van New York weigert af te treden na beschuldigingen

Andrew Cuomo staat sinds vorige week bij iedereen op de kaart na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Ook hebben zijn adviseurs gesjoemeld met het aantal coronadoden. Hoogste tijd om op te stappen, vinden veel mensen, maar dat vindt Cuomo zelf niet.

Gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York, die onder toenemende druk staat vanwege beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag, blijft weigeren af te treden. Het zou volgens de Democraat „ondemocratisch” zijn terug te treden op basis van alleen maar aantijgingen, melden diverse Amerikaanse media.

Geen ontslag Andrew Cuomo

„Ik zal onder geen beding ontslag nemen”, voegde hij eraan toe. Een paar uur later eiste de voorzitter van de Senaat van de staat, Democraat Andrea Stewart-Cousins, zijn ontslag.

„Er is iedere dag een nieuw bericht dat de aandacht wegneemt van het overheidswerk”, zei Stewart-Cousins. „We moeten regeren zonder dagelijkse afleiding. Gouverneur Cuomo moet aftreden.” Carl E. Heastie, meerderheidsleider van de Democraten in het staatsparlement, was ook kritisch. „Ik denk dat het tijd is dat de gouverneur serieus nadenkt of hij nog steeds effectief in de behoeften van de mensen van New York kan voorzien”, zei Heastie.

Iets waar zijn aanhangers op social media geen seconde over twijfelen. Ze sturen hem zelfs digitale bloemen en sterkte-wensen.



@NYGovCuomo Happy Monday ; Have a great new week ; Stay strong ; Stay safe!!☕️😍😍🌟🌟 pic.twitter.com/spav3k92Ks — Maew Prasunnakarn (@Maewmb) March 8, 2021

Ook lijkt de meerderheid van de New Yorkers nog wel achter hun gouverneur te staan.



55 percent said he should not in the new Quinnipiac Poll. New Yorkers are standing with Gov. Andrew Cuomo — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) March 7, 2021

Bedreigingen

Afgelopen weekend doken twee nieuwe verklaringen op van voormalige medewerksters van Cuomo, over seksueel ongewenst gedrag. Aan een van hen zou hij op het werk hebben gevraagd of ze een partner had, en haar hand hebben gekust. Op een receptie pakte hij de vrouw vast en kuste haar op beide wangen. Een fotograaf die foto’s had genomen van zijn hand om haar middel, werd bedreigd, zo gaat het verhaal.

Eerder legden al drie vrouwen belastende verklaringen af. Cuomo is aan zijn derde ambtstermijn bezig in New York en kreeg eerder nog lof voor zijn aanpak van de coronapandemie. De minister van Justitie van New York, Letitia James, is een onderzoek begonnen.

#Socialmedia

Op social media zijn de meningen verdeeld over Andrew Cuomo, die tot vorige week nog zo geliefd was vanwege zijn voortvarende corona-aanpak. „Als je niet wil dat Cuomo wordt afgezet, dan interesseert seksuele intimidatie je geen snars”, schrijft iemand. Daar is iemand anders het helemaal niet mee eens. „De verdenkingen tegen hem zijn belachelijk en komen niet eens in de buurt van echte seksuele intimidatie. Hoe moet gewoon blijven waar hij zit.” Over wat precies onder seksuele intimidatie valt zijn de meningen ook sterk verdeeld.



No ways I'm calling for @NYGovCuomo to resign. The allegations against him are ridiculous and are not even close to sexual harassment. He needs to stay right where he is. — Jill Salmon (@Mwanamatapa) March 8, 2021

En Andrew Cuomo zelf blijft gewoon doen wat hij doet en post over zijn vaccinatie-voortgang op Twitter.



