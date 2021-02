Vrouw die baby bij afval vond: ‘Ik zei nog: ik gooi die zakken morgen wel weg’

Het baby’tje dat gisteravond in Amsterdam in een vuilcontainer werd gevonden, is ontdekt door een buurtbewoonster die haar vuilnis weg wilde gooien. Ze hoorde een baby’tje huilen en belde daarop het alarmnummer.

„Ik ging vuil weggooien met mijn dochter. Zij gooide de eerste zak erin. Daarna wilde ik de tweede zak erin gooien en toen hoorde ik een baby’tje huilen”, vertelt de vrouw anoniem tegen de Amsterdamse stadszender AT5. „In paniek” belde de buurvrouw de alarmdiensten.

Politie dacht aan kat

De politie was gelukkig snel ter plaatse. „Die hoorden de geluiden ook, maar dachten dat het misschien een kat was. Toen zei ik: dit is echt een kindje. Daarna zeiden zij het ook: dit is een baby’tje.” Met behulp van de brandweer en de ambulancedienst werd het pasgeboren meisje bevrijd uit de container. Deze container is inmiddels vervangen door een nieuwe.

Baby op nippertje gevonden

De baby, die in een Jumbo-tas lag, ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. „Mijn hart breekt”, zegt de buurtbewoonster. „Ik heb echt zoiets: geef dat kind maar aan mij.” Overigens had het weinig gescheeld of de vrouw had de baby die avond helemaal niet gevonden.

„Ik zei nog tegen mijn dochter; ik gooi die zakken morgen wel weg, ik ben een beetje moe. Maar ik ben toch die zakken gaan weggooien. Ik geloof niet snel in God, maar ik heb de hele nacht lopen bidden dat het goed gaat. Ik ben de hele nacht wakker gebleven.”

‘Handen ineen slaan’

De instanties zijn nog aan het achterhalen van wie de baby is. De Raad voor Kinderbescherming heeft inmiddels een voorlopige voogdij van drie maanden voor het meisje geregeld en jeugdbescherming regelt een verblijfplaats. Stichting Beschermde Wieg deed een oproep na het incident: „We moeten de handen met meer ziekenhuizen ineen slaan om dit waar mogelijk te voorkomen. Dan pas hebben we er met elkaar alles aan gedaan.”