Trumps impeachmentproces bijna van start, dit kun je verwachten

Het impeachmentproces van voormalig president Donald Trump gaat dinsdag van start. De Senaat zal dan bepalen of ze de voormalig president wil veroordelen wegens het aanzetten tot rellen. Het gaat hierbij om de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, zo meldt CBS News. Dit kun je allemaal verwachten van het impeachmentproces van Trump.

Als eerste is het belangrijk om te weten hoe een impeachmentproces in zijn werk gaat. De grondwet geeft de Senaat de macht om alle beschuldigingen te berechten. Daarbij is een tweederde van de stemmen nodig om iemand te kunnen veroordelen. Op basis van deze stemmen kan een president, een vice-president of een burgerlijke ambtenaar van de federale regering berecht of afgezet worden.

Trump verantwoordelijk voor bestorming Capitool

Het Huis van Afgevaardigden heeft impeachmentmanagers aangesteld die als aanklagers zullen optreden. Zij zullen samen met de advocaten van Trump de zaak uitleggen. Beide partijen krijgen een bepaalde hoeveelheid tijd toegekend om hun zaak te beargumenteren. Vervolgens mogen de senatoren vragen stellen, waarna de laatste stemming volgt.

De impeachmentmanagers van het Huis van Afgevaardigden hebben op 2 februari een brief naar buiten gebracht. In dit memorandum staat dat de impeachmentmanagers menen dat Trump buitengewoon verantwoordelijk is voor de rellen op 6 januari. Hun zaak is dan ook gebaseerd op het gegeven dat de voormalig president de rellen herhaaldelijk aanmoedigde door te weigeren om Joe Biden als winnaar van de verkiezingen te erkennen. Daarnaast daagde hij zijn supporters uit om de resultaten aan te vechten.

Impeachmentproces is grondwettelijke overschrijding

De advocaten van Trump gaan op hun beurt naar alle waarschijnlijkheid pleiten dat het impeachtmentproces een grondwettelijke overschrijding is door het Congres. Daarnaast zullen ze vermoedelijk ontkennen dat Trump supporters heeft aangezet tot het bestormen van het Capitool.

De voormalig president zelf zal voor zover nu bekend is niet getuigen tijdens het proces. Trumps advocaten verwierpen eerder het verzoek van de impeachmentmanagers om voormalig president Trump onder ede te laten getuigen.