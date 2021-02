Bar winterweer legt treinverkeer in heel Nederland plat

Tot zeker 12.00 u uur rijden er nergens treinen in Nederland. Er zijn op dit moment te veel wisselstoringen om het treinverkeer op de kunnen starten, zo meldt ProRail.

„Er zijn simpelweg door het hele land te veel storingen om nu een betrouwbare treindienst te kunnen rijden”, zegt een woordvoerder. Vooral bij wissels vinden er veel storingen plaats. „We werken met man en macht om dit op te lossen.” Eerder meldde ProRail dat er vanaf 10.00 uur gekeken wordt naar het opstarten van het treinverkeer, maar dat duurt in ieder geval nig tot 12.00 uur.

Reisplanner

„De kans is groot dat we dan kiezen voor een gefaseerde opstart”, aldus de woordvoerder. Hoe die eruit gaat zien, kan hij nog niet zeggen. „We adviseren reizigers de reisplanner van de NS in de gaten te houden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanwege het barre winterweer had de NS al een winterdienstregeling ingesteld om problemen op het spoor zonder al te veel treinuitval te kunnen verhelpen. Ook worden de treinen behandeld door anti-icing installaties. De onderkanten van de treinstellen worden met glycol ingespoten zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen om aan treinen te hechten. „Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen en daar vastvriezen of de leidingen onder de trein beschadigen”, aldus de NS. Maar veel wissels zijn vannacht toch bevroren. Volgens de NS is de treindienst van vandaag dan ook nog onzeker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanwege streng winterweer en toenemende aantal storingen aan de infrastructuur en wissels, is de treindienst voor vandaag nog onzeker. Op dit moment wordt er tot 10 uur niet opgestart. We houden u op de hoogte. — NS online (@NS_online) February 7, 2021

Bussen

Verder rijden er op veel plekken vooralsnog geen bussen. Dat melden meerdere vervoersbedrijven. Zo blijven in Limburg en Brabant en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. En ook het busverkeer in de Zaanstreek ligt stil vanwege het winterweer. Keolis laat zijn bussen staan in de regio’s Utrecht, Twente en IJssel-Vecht. In Rotterdam en in Amsterdam rijden er minder metro’s.