Duizenden mensen de straat op tegen staatsgreep Myanmar

Duizenden mensen zijn zondag op de been in meerdere steden in Myanmar om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep. Onder andere in de grote steden Rangoon en Myawaddy vinden grote protestenplaats. „We zullen vooruitgaan en doorgaan totdat we democratie hebben. Weg met de militaire dictatuur”, zei demonstrant Myo Win. Anderen liepen met spandoeken met teksten als: ‘We willen geen militaire dictatuur’.

Het is voor de tweede dag op rij dat er actie wordt gevoerd. Gisteren demonstreerden er veel mensen in Rangoon. Op last van de militaire beweging werden de internetverbindingen platgelegd, maar inmiddels zeggen bewoners van Rangoon weer te kunnen internetten.



Rode kleding

Veel mensen dragen rode kleding, de kleur van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de afgezette leider Aung San Suu Kyi. Actievoerders maken ook een gebaar waarbij ze drie vingers omhoog steken. Het gebaar was eerder ook te zien bij protesten in Thailand en is afkomstig uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.



Demonstrators give the three-finger salute and carry an image of independence hero Bogyoke Aung San through downtown Yangon today, calling for an end to military rule. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/qB5CLxvy1R — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 7, 2021



Myanmar protestors borrow the three-finger salute from 'The Hunger Games' as a symbol of revolution rebellion against the totalitarian regime #CivilDesobedienceMovement pic.twitter.com/TDkzB3eTQ5 — Annie Zaman အန်နီ (@Natrani) February 7, 2021

De staatsgreep in Myanmar vond bijna een week geleden plaats. Het was een reactie op de verkiezingsoverwinning van de NLD in november. De stembusgang bleek een afgang voor de partij waar de militairen op hadden gerekend. Zij claimen nu dat er sprake is van verkiezingsfraude en hebben de macht weer naar zich toegetrokken.

150 aanhoudingen

Minstens 150 leden van de regering, inclusief de president Win Myint, parlementariërs, hoge ambtenaren, activisten en journalisten zijn opgepakt. Ook de Australische economisch adviseur van Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, is aangehouden.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communisme gebaseerde totalitaire staat vestigden. Pas aan het einde van de vorige eeuw werd het land langzaam vrijer. De ‘staatsraad’ waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden.