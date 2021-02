Trump moet volgens Biden geen inlichtingenbriefings meer krijgen

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat voormalig president Donald Trump geen inlichtingenbriefings meer krijgt. Biden verwijst daarbij naar het grillige gedrag dat Trump de laatste tijd vertoont.

In gesprek met CBS deelt Biden dat hij denkt dat Trump geen informatie meer moet krijgen. Waarom de president dat vindt, wil hij echter niet zeggen. „Ik wil niet hardop speculeren”, stelt Biden. „Ik zie er het nut niet van in om hem inlichtingenbriefings te geven. Wat voor waarde heeft het voor hem om die informatie te krijgen? Het enige wat hij kan doen is zijn mond voorbij praten.”

‘Trump is ongewoon kwetsbaar’

Normaal gesproken kunnen voormalig presidenten inlichtingenbriefings aanvragen en ontvangen. Tot noch toe heeft Trump volgens CNN geen verzoeken voor een briefing ingediend.

Voormalig adjunct-directeur van de nationale inlichtingendienst van Trump, Sue Gordon, stelt ‘dat Trump waarschijnlijk ongewoon kwetsbaar is voor mensen met slechte bedoelingen’. Gordon stelt daarnaast ‘dat Trump de gewoonte had om de informatie die hij tijdens inlichtingenbriefings ontving in twijfel te trekken’.

Naar aanleiding van de rellen vorige maand stelt Biden ‘dat hij al een jaar roept dat Trump niet geschikt was als president’. “Hij is een van de meest incompetente presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten.”

Ongeschikt als president

Ondanks dat hij zijn mening niet onder stoelen of banken schuift, wil Biden zich niet uitlaten over het impeachmentproces van Trump dat binnenkort van start gaat. „Kijk, ik heb er alles aan gedaan om hem te verslaan. Ik vond hem ongeschikt als president”, begint Biden. „Ik heb gezien wat iedereen heeft gezien…Ik heb gezien hoe het Congres van de Verenigde Staten binnengevallen werd. Op dit moment maak ik echter geen deel uit van de Senaat. Ik ga de Senaat laten beslissen.”