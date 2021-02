Geen treinverkeer, geen Thuisbezorgd en drukte Wegenwacht door sneeuw

Het winterse weer met sneeuw waar Nederland vandaag en de komende dagen door geteisterd wordt, veroorzaakt veel overlast. Zo rijden er de hele dag geen treinen. Ook Thuisbezorgd heeft bevestigd de middagbezorgdiensten te schrappen. Het is namelijk te gevaarlijk voor de maaltijdbezorgers om op pad te gaan. De Wegenwacht daarentegen heeft het juist heel druk. Al honderden keren is de Wegenwacht uitgerukt om automobilisten te hulp te schieten.

Treinen en sporen kunnen op verschillende manieren last hebben van kou en sneeuw, zo staat op de site van NS. Sneeuw kan zorgen voor storingen aan de elektrische installaties. Stuifsneeuw kan kortsluiting veroorzaken. Wissels kunnen vast komen te zitten. De NS heeft dan ook besloten om de hele dag geen treinen te laten rijden. „Op dit moment zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden”, laat NS weten. Later op de dag volgt meer informatie over het treinverkeer van morgen.

Het merendeel van de wisselstoringen van vandaag wordt veroorzaakt door sneeuw. De verwarming van de wissels werkt wel, maar die komt niet door de laag sneeuw heen. En daardoor kunnen de wissels niet meer bewegen. Storingsploegen proberen dit te verhelpen, maar het sneeuwt snel weer vast.

Sneeuw legt treinverkeer lam

Het weer heeft flinke invloed op het spoor, legt NS uit. Bij een rijdende trein groeit sneeuw onder de wagons soms aan tot grote brokken sneeuw en ijs. Het meeste ijs vormt zich achter het wiel en aan de leidingen die onder de trein lopen. Deze brokken kunnen losbreken als de trein gaat rijden, of als de trein over een wissel rijdt. Als ze op het spoor of in de wissels belanden, kan dat storingen veroorzaken aan de wissels of schade aan de onderkant van de (volgende) trein.

Zodra sprake is van stuifsneeuw, zuigt de ventilatie sneeuw mee in de luchtstroom. Deze sneeuw komt vervolgens terecht in de behuizing van de elektrische installaties. Ook vocht van smeltende sneeuw kan effect hebben op elektrische installaties.

NS zegt hard te werken om treinen beter bestand te maken tegen winters weer. Zo zijn de afgelopen jaren al kwetsbare onderdelen vervangen en waren er extra inspecties. Ook wordt bijtijds ingespeeld op extreme weersomstandigheden en de dienstregeling daarop aangepast.

Geen middagdiensten Thuisbezorgd

Maaltijdbezorgdienst Thuisbezorgd.nl heeft laten weten alle middagbezorgdiensten in de grote steden door de sneeuw te schrappen. Tot in ieder geval 17.00 uur rijden de koeriers van de eigen bezorgdienst niet, laat een woordvoerder weten.

„Het is een lastige afweging want restaurants hebben bezorging nodig om aan omzet te komen, maar veiligheid staat voorop”, zegt de woordvoerder. Het stilleggen van de eigen bezorgdienst kan tot een beperkter aanbod in de app of op de site leiden in bepaalde steden.

Thuisbezorgd.nl bekijkt rond 17.00 uur opnieuw de situatie. „We kijken dan of het er voor vanavond beter uitziet of dat we ook maatregelen moeten nemen voor de avond.” De ongeveer 1500 koeriers die niet bezorgen zijn in loondienst en worden wel doorbetaald.

Maaltijdbezorger Deliveroo laat desgevraagd weten dat er nog geen besluiten zijn genomen over het eventueel stilleggen van de bezorging. Wel bekijkt de bezorgdienst per plek en per keer wat de situatie is en dat op bepaalde plekken de bezorgdienst vanwege de sneeuw wel stilgelegd kan worden of dat de bezorggebieden kleiner worden gemaakt.

Drukte bij de Wegenwacht

De Wegenwacht is sinds middernacht al enkele honderden keren te hulp geschoten. Het gaat volgens een woordvoerder van de ANWB vooral om kapotte accu’s, maar ook vastgevroren spiegels (die inklapbaar zijn maar niet meer uitklappen).

De verkeersdienst verwacht dat het zondagmiddag nog drukker wordt. Maar houdt morgen helemaal rekening met een topdrukte.

„Dan zullen er veel mensen zijn die naar hun werk moeten en toch de weg opgaan.” De ANWB heeft voor morgen een kwart meer wegenwachters dan normaal ingezet.

De ANWB adviseert automobilisten: zet je auto niet op de handrem, maar in de eerste versnelling; smeer de rubbers in met talkpoeder; bewaar slotontdooier buiten de auto.