Wéér grote Hollywood-rol voor Nederlandse acteur Marwan Kenzari

De Nederlandse acteur Marwan Kenzari is toegevoegd aan de cast van Black Adam, de nieuwe superheldenfilm die zich afspeelt in het DC Extende Universe.

Marwan Kenzari voegt zich bij een cast met onder anderen Dwayne Johnson. De best betaalde acteur van Hollywood, ook bekend als The Rock, speelt het titelpersonage.

Nederlandse acteur timmert aan de weg in Hollywood

„Het is een eer om onderdeel te mogen zijn van de grootse cast van DC’s Black Adam“, schrijft de Nederlandse acteur op Instagram. Naast Marwan Kenzari en Dwayne Johnson bestaat de cast uit onder anderen Noah Centineo, Aldis Hodge en Quintessa Swindell.



De Nederlandse acteur timmert behoorlijk aan de weg in Hollywood. Zo speelde hij een grote rol in de in 2020 uitgekomen Netflix-hit The Old Guard, waarin hij de tegenspeler was van Charlize Theron. Een jaar daarvoor maakte hij naam bij Disney, als Jafar in de live-action remake van Aladdin (2019). Van deze film is een vervolg in de maak. Andere grote producties waarin hij de afgelopen jaren te zien was, zijn Ben-Hur (2016), The Mummy (2017) en Murder on the Orient Express (2017).

Marwan Kenzari in Black Adam

De nieuwe superheldenfilm waarvoor Marwan Kenzari gecast is, gaat over een atypische superheld. Black Adam, bekend uit de stripboeken van DC Comics, is eerder een anti-held. Zo heeft hij moeite om alleen geweld te gebruiken voor goede dingen. Zijn krachten heeft te danken aan de Egyptische magiër Shazam. De film is dan ook een prequel van de film Shazam! uit 2019.

Over de rol van de Nederlandse acteur is nog niets bekend, al lijkt die van de Egyptische magiër op zijn lijf geschreven. De releasedatum van Black Adam is nog niet het speculeren waard. De opnames gaan pas in april 2021 van start, in de Amerikaanse stad Atlanta. Andere landen waarin Marwan Kenzari straks op de filmset staat naast Dwayne Johnson, zijn Egypte en Iran. Lees hier meer over de film.