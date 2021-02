Tramschutter Gökmen T. steekt gevangenisbewaker

De Utrechtse tramschutter Gökmen T. heeft gistermiddag een bewaarder van een Rotterdamse gevangenis in zijn gezicht en nek gestoken. Het personeelslid raakte daarbij lichtgewond.

Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van RTV Rijnmond. De gevangenisbewaker is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

Gökmen T. fabriceerde wapen vermoedelijk zelf

Het steekincident gebeurde in de gevangenis De Schie, op de afdeling waar terroristen zitten. Gökmen T. zit in de terreurvleugel een levenslange gevangenisstraf uit. De Schie is een van de drie gevangenissen in ons land met een terroristenafdeling. Dat betekent dat er extra veiligheidsmaatregelen gelden. De andere terroristenafdelingen zitten in Vught en Zwolle.

Het wapen heeft T. vermoedelijk zelf gefabriceerd. De aanleiding voor het incident is onduidelijk.

Tramaanslag Utrecht

De 39-jarige zwakbegaafde T. opende twee jaar geleden op 18 maart het vuur in een Utrechtse tram. Bij die aanslag kwamen vier mensen om het leven, zes personen raakten gewond. T. handelde uit geloofsmotieven. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot levenslang en ging niet in hoger beroep.