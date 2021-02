Lockdown van korte duur: Nieuw-Zeeland weer virusvrij

Na amper een maand worden vandaag de laatste coronamaatregelen in de stad Auckland in Nieuw-Zeeland opgeheven. Het land is nu weer volledig virusvrij, heeft de premier van het land Jacinda Ardern bekendgemaakt.

Eerder deze maand was er een lockdown van drie dagen in de grootste stad van het land, nadat er drie nieuwe coronagevallen waren ontdekt. Het ging om een gezin met een kind, ze waren besmetgeraakt met de Britse variant van het virus. De 2 miljoen inwoners van Auckland moesten thuisblijven en mochten alleen op pad voor essentiële boodschappen en essentiële werkzaamheden.

Zeer strenge maatregelen

De lockdown was na drie dagen al voorbij en nu zijn vanavond (lokale tijd) ook de laatste maatregelen verleden tijd. De lockdown in Auckland was de eerste in Nieuw-Zeeland, in een halfjaar tijd. Tot de recente besmettingen werden er al maanden geen nieuwe besmettingen gemeld en was het land al geruime tijd virusvrij.

Nieuw-Zeeland wordt gezien als een van de landen die het coronavirus goed hebben weten te bestrijden met zeer strenge maatregelen. De internationale grenzen werden bijvoorbeeld vroegtijdig gesloten, waardoor het virus in een vroeg stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid werd: in totaal zijn er 2001 mensen besmet geraakt en 26 mensen overleden aan het virus.

Europa niet virusvrij

In Europa ziet dat er heel anders uit. In Nederland geldt nog steeds een lockdown en in België raken dagelijks meer dan 2000 besmet met het coronavirus, dat is een stijging van 5 procent. Er was een dalende trend in de coronacijfers zichtbaar, die hiermee lijkt gekeerd. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt weer, tot gemiddeld 123 per dag. Het aantal mensen dat aan het virus overlijdt daalt nog wel. Iets meer dan 400.000 Belgen hebben tot nu toe tenminste één prik met het coronavaccin gehad.

Sterke daling

In Duitsland daalt het aantal besmettingen juist: daar werden in de afgelopen 24 uur 4369 nieuwe gevallen geregistreerd, terwijl het er zondag 7676 waren. Ook het aantal sterfgevallen lag lager: 62 tegenover 145 op zondag. Zaterdag en vrijdag ging het aantal nieuwe besmettingen richting de 10.000 per dag.

Duitsland zit momenteel in een lockdown, die tot zeker 7 maart duurt.