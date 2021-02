Shia LaBeouf had een relatie met twee vrouwen tegelijk (en dat wisten ze niet)

Zangeressen Sia en FKA twigs hadden tegelijkertijd een relatie met Shia LaBeouf. Dat vertelt Sia in een interview met The Sunday Times. LaBeouf was toentertijd ook nog getrouwd, met een derde vrouw: Mia Goth.

„We dachten allebei dat we de enige waren die met hem afspraken”, vertelt Sia Furler, zoals de Australische zangeres voluit heet. „Maar dat was dus niet het geval. En hij was ook nog eens getrouwd.” LaBeouf zou de zangeres onder andere gevraagd hebben om met hem te trouwen. Daarna zou hij beloofd hebben om nuchter door het leven te gaan.



Mishandeling

LaBeouf kwam meerdere malen negatief in het nieuws. Zo klaagde ex-vriendin FKA twigs hem aan wegens fysieke en mentale mishandeling, maar dat ontkende de acteur glashard. Ook Sia sprak zich al eerder uit over zijn ‘kwetsende uitspraken’. Ze sprak toen ook in een aparte tweet haar lof uit voor FKA twigs. „Ik hou van je FKA twigs. Dit is erg dapper en ik ben heel trots op je.”

Inmiddels heeft Sia haar Twitteraccount verwijderd.

LaBeouf ontkent

FKA twigs zei onder meer dat haar toenmalige vriend haar met opzet een seksueel overdraagbare aandoening had gegeven. LaBeouf zelf reageerde ook op de beschuldigingen. Hij ontkent het hele gebeuren, en zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. De acteur zei, volgens Amerikaanse media, dat er „geen letsel of andere vorm van mishandeling is ontstaan als gevolg van zijn handeling of nalatigheid”. Zijn advocatenteam meldt dat wanneer de acteur agressief gedrag vertoonde, dit werd gedaan uit zelfbescherming.



Na de aanklacht van FKA twigs ging LaBeouf weg bij zijn agentschap. Dat was, volgens hem, vrijwillig. Hij stopt voorlopig met acteren om hulp te zoeken voor zijn agressieve gedrag en alcoholisme. Volgens een ingewijde heeft de acteur zich daarvoor laten opnemen in een kliniek. „Ik heb jarenlang mijzelf en iedereen om mij heen mishandeld”, zei hij destijds. „Ik heb een geschiedenis van mensen kwetsen die het dichtst bij me staan. Ik schaam me voor die geschiedenis en het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan. Ik kan verder niets zeggen.”