Kinderen en voorbijgangers in Vlissingen geschokt door ‘raamrukker’

Het Zeeuwse Vlissingen was gistermiddag in rep en roer, toen een van haar bewoners de behoefte had om pal voor het raam van zijn woning te masturberen. Voorbijgangers en bewoners hadden vrij zicht op de hobbyende wijkbewoner. Daarop heeft de politie de man aangehouden.

Wijkagenten van de Vlissingse wijk Middengebied lieten via Twitter weten dat ze een 59-jarige man poedelnaakt voor het raam van zijn woning zagen staan, wat nogal voor onrust zorgde in de wijk. Dat deed de man niet om van het uitzicht te genieten, maar vooral van iets anders.

Wijkagenten Vlissingen

Voorbijgangers én spelende kinderen hadden namelijk vrij zicht op hoe de naakte man zichzelf bevredigde. Volgens de politie grenst de woning van de man pal aan de stoep en zit er naast het huis waar de man zichzelf een plezier deed een winkel.

De wijkagenten in Vlissingen stuitten tijdens een surveillance op het tafereel en hielden de ‘raamrukker’ op heterdaad aan. Binnenkort zal een rechter beslissen wat er met de man moet gebeuren. Deze had toch beter een ruk aan zijn gordijnen kunnen geven.



Mogelijk celstraf of geldboete

Voor het masturberen in het openbaar kan de man een celstraf van maximaal drie maanden of een geldboete boven het hoofd hangen. Een mogelijke ‘verzachtende’ omstandigheid is wel dat hij in zijn eigen huis bezig was en niet direct in een publieke ruimte.

In 2017 kreeg een masturberende man in een werkbus een boete van 250 euro en moest hij 200 euro schadevergoeding betalen. De beroemde ‘rennende rukker’ uit 2015 kreeg twee maanden voorwaardelijke celstraf en de verplichting om 250 euro smartengeld te betalen.

In 2020 kwam de Amsterdamse treinrukker groot in het nieuws met videomateriaal van zijn daad en niet veel later werd Wormerveer opgeschrikt door een perronrukker. De Vlissingse man staat dus niet alleen in zijn exhibitionistische behoefte.