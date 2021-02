‘Coronavaccin onnodig verspild door GGD’s’

Ziekenhuizen en apothekers willen dat de verspilling van zo’n 15 procent van de coronavaccins stopt. GGD’s halen zes doses uit een flacon, het restant verdwijnt in de prullenbak. Ziekenhuizen komen tot zeven vaccins.

Als je helemaal niets verspilt, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart, kun je met één flacon meer dan zes mensen vaccineren. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Swart is vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers.



Vandaag kwamen er tientallen 90+‘ers voor hun #coronavaccin naar #SportcentrumdeBeuk in Purmerend. Zij hebben vorige week een uitnodiging hiervoor ontvangen. Deze week valt de uitnodiging bij 80+’ers op de mat. pic.twitter.com/zlPBp0oNwk — GGD ZW (@GGDZW) February 1, 2021

Standaardhandeling coronavaccin

In ziekenhuizen vullen ze het coronavaccin dat na de zesde prik overblijft aan met het vaccin uit een nieuwe flacon. „Dat doen we ook bij dure kankermedicijnen”, zegt Swart. „Dit is in ziekenhuizen een standaardhandeling en volkomen veilig.”

Volgens Swart en Kuipers ‘hebben de ziekenhuizen al bewezen dat dit veilig kan’ en moeten GGD’s het coronavaccin beter benutten. Koepelorganisatie GGD Ghor laat weten dat de betreffende aanpak nu alleen „onder strenge voorwaarden” aan ziekenhuisapothekers is toegestaan. De GGD’s gaan hierover in gesprek met het RIVM en de inspectie. „Wij hopen dat ons dit ook toegestaan wordt.”

Tweede vaccinatie uitstellen

Als je de eerste prik gehad hebt, moet je na drie weken een nieuwe halen om volledig beschermd te zijn. Maar volgens de Gezondheidsraad kan de tweede prik tot zes weken na de eerste inenting toegediend worden. Ook dan is het coronavaccin nog werkzaam.

Het kabinet is van plan de periode tussen de twee vaccinaties te rekken, zodat meer mensen alvast de eerste prik kunnen krijgen. Zij zijn dan al ietwat beschermd tegen het coronavirus. Maar het is wel beter om de tweede prik na drie weken te geven, zegt de Gezondheidsraad, mits er geen schaarste is.



Kabinet neemt enorme gok met uitstellen van tweede prik van Pfizer vaccin. Data is beschikbaar voor 3w interval (95% bescherming), met 6w weet je niet wat dat doet met bescherming (tast in duister) en gok je op levering (nu al vertragingen) #persconferentie #Vaccinatie #avondklok — Julian (@HollanderNL) January 20, 2021

Afspraken uitgesteld

De raad had half januari ook geadviseerd dat het mogelijk was om de tweede prik uit te stellen. Het kabinet besloot vervolgens om voor nieuwe afspraken de tweede prik naar achteren te schuiven. Maar Pfizer was een stuk voorzichtiger. Volgens het bedrijf is het zeker dat het coronavaccin werkt bij 21 dagen tussen de beide prikken, maar zijn er geen garanties wanneer dit proces wordt uitgesteld.

Bovendien paste de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, vorige week de richtlijnen voor het coronavaccin aan. De organisatie adviseerde om de tweede prik 21 dagen na de eerste inenting te geven, en niet „minstens 21 dagen”. Volgens de Gezondheidsraad zijn er geen nieuwe onderzoeksgegevens waarop dat advies is gebaseerd.