Koenders stuit op kritiek na Trump-analyse bij Jinek

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zat gisteravond aan tafel bij Jinek, onder meer om over de nalatenschap van Donald Trump in het buitenland te praten. Volgens hem heeft de president op dat vlak weinig bereikt, en dat leverde een interessante Twitter-discussie op onder kijkers.

Naast Bert Koenders schoven ook voormalig lid van het Europees Parlement Marietje Schaken, Amerika-correspondent Michiel Vos en JA21-lijstrekker Joost Eerdmans aan bij Jinek.

Wat heeft Donald Trump bereikt in het buitenland?

Donald Trump heeft als president veel beschadigd, maar natuurlijk zijn hem ook dingen te prijzen. Stokpaardjes van hemzelf en zijn aanhang zijn het vredesverdrag in het Midden-Oosten, het uitschakelen van de Iraanse Qassem Soleimani en ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi en de ontmoeting met Kim Jong-un. Ook wordt hij bewonderd om zijn aanpak richting China, al was er ook vanuit zijn eigen partij kritiek op de harde toon en grillige benadering. Bovenal voerde hij in tegenstelling tot voorgangers Barack Obama en George W. Bush geen oorlog.



Soms vertrouw je je oren niet. Oud-minister Koenders durft met droge ogen bij @Jinek_RTL te beweren dat Trump op buitenlands gebied weinig bereikt heeft, terwijl hij i.t.t. andere presidenten de afgelopen tientallen jaren een doorbraak in het Midden-Oosten bereikt heeft… pic.twitter.com/EwCJJcWgBz — Cor Verkade (@CorVerkade) January 20, 2021

Critici nuanceren de nalatenschap van Trump in het buitenland. Het vredesverdrag in het Midden-Oosten zou een klap in het gezicht van Palestina zijn, de aanval Qassem Soleimani een levensgevaarlijk gok, en zo is er van alles wel wat te zeggen. De waarheid zal in het midden liggen, Koenders zette het weg als weinig tot niets.

Kritiek op Bert Koenders na optreden Jinek

Blijkbaar ligt dit onderwerp gevoelig. Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II, was trending op Twitter. Er was kritiek en hij werd verdedigd. “Soms vertrouw je je oren niet. Oud-minister Koenders durft met droge ogen bij Jink te beweren dat Trump op buitenlands gebied weinig bereikt heeft, terwijl hij in tegenstelling tot andere presidenten de afgelopen tientallen jaren een doorbraak in het Midden-Oosten bereikt heeft”, aldus ondernemer Cor Verkade. Een vurige discussie volgde.



Inderdaad Cor, ik denk dat Trump op buitenlands beleid beter scoorde dan de heer Koenders op BUZA. https://t.co/YJl9DiJ6yF — Derk Jan Eppink (@djeppink) January 20, 2021



Trump: 1. Uitschakelen ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. 2. Bombarderen Syrië na gifgasaanval op onschuldige burgers. 3. Uitschakelen Iraanse fascist generaal Soleimani. 4. Vrede stichten in het Midden-Oosten. Koenders: Helemaal niets. https://t.co/vJAXY4FEZ9 — Bas Paternotte (@baspaternotte) January 21, 2021



Wat zou de bijdrage van Koenders zijn geweest in de vrede in het Midden-Oosten? — Mathijs van der Tang (@MathijsvdTang) January 20, 2021

Er was niet alleen kritiek op het optreden van Koenders bij Jinek.



Koenders heeft volkomen gelijk Cor. Jij hebt problemen met het zien van het grotere plaatje. Het sponsoren van fascisten, stookolielobbyisten, putinverstehers en wappies heeft blijkbaar je beoordelingsvermogen en/of gezonde verstand aangetast. #FvD #JA21 https://t.co/OHHeY1lf1L — Paul GJK (@PaulGJK) January 21, 2021



Koenders heeft natuurlijk volledig gelijk. https://t.co/uRrD6K90lk — Kos (@Kos_) January 21, 2021



Koenders heeft feitelijk gelijk. — Hans Schraders (@Guldenhof_Hans) January 21, 2021

