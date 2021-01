Joe Biden is officieel president van de VS: zo verliep zijn inauguratie

Het is zover: Joe Biden (78) is officieel de president van de Verenigde Staten. Om 17.45 uur (Nederlandse tijd) legde hij de eed af, om 18.00 uur speechte hij voor het eerst als president. Tijdens de inauguratie ging het vooral over hoop, vrijheid en democratie: volop Amerikaans. Biden zelf tweette dan ook: „Het is een nieuwe dag in Amerika.”

Voordat de ceremonie begon, liepen verschillende prominenten naar hun toegewezen plek voor het Capitool. Denk Barack en Michelle Obama, Bill en Hillary Clinton, (inmiddels voormalig) vicepresident Mike Pence, de kinderen van Kamala Harris en de (klein)kinderen van Joe Biden. Opvallend dat er volop werd geknuffeld, bijvoorbeeld twee kleindochters van Joe Biden met Michelle Obama, en Joe Biden gaf Barack een boks toen hij langsliep. Kamala Harris kuste zelfs een meisje (door haar mondkapje heen). Kortom: genoeg vriendschappelijke banden tussen nieuwe presidenten, oude presidenten en hun families.

Ondanks de mondkapjes was aan de aanwezigen te zien dat ze trots, blij en hoopvol waren. Meer dan ooit moeten we emoties aflezen aan ogen, maar dat was geen moeilijke taak. Na Kamala Harris en haar man kwamen de gekozen president en zijn vrouw ook naar buiten. Onder luid applaus liepen zij naar hun stoel.

Lady Gaga zingt het volkslied

Na het openingsgebed van een pastoor – die ook de begrafenis van de zoon van Biden, Beau, leidde – zette Lady gaga het volkslied in. Gisteren tweette ze al dat ze zou bidden dat deze dag „vredig” zou verlopen. Veel grote, bekende zangers gingen Gaga al voor, bijvoorbeeld Aretha Franklin in 2009 bij de inauguratie van Obama, en Beyoncé vier jaar later. Toen Trump ingezworen werd, in 2017, zong Jackie Evancho (deed mee aan America’s Got Talent) het volkslied.

Kort daarna werd Kamala Harris als eerste vrouw en als eerste persoon van kleur als vicepresident beëdigd. Met haar hand op de bijbel – die haar man voor haar vasthield – zwoer ze haar taak goed uit te voeren.

Toen was Jennifer Lopez aan de beurt, wier verloofde onlangs nog zei dat ze zo zenuwachtig was voor haar optreden. This Land Is Your Land zette ze in, met haar kristalzuivere stem. Woody Guthrie schreef dat nummer in 1940, sindsdien is het vaker gebruikt voor politieke boodschappen.

Beëdiging en speech van Joe Biden

Biden werd beëdigd met zijn hand op een bijbel van maar liefst 182 jaar oud. Omringd door zijn familie zwoer ook hij dat hij zijn taak als president tot het beste van zijn kunnen zou uitvoeren, so help him God. Daarna kwam de speech van Biden, zijn allereerste als de (oudste) president van de Verenigde Staten. Het ging vooral over helen, samenkomen en de verdeeldheid overkomen.

„Dit is de dag van Amerika, dit is de dag van democratie”, zo begon de 46ste president van de Verenigde Staten zijn speech. „We vieren niet de overwinning van een kandidaat, maar van democratie.” Uiteraard sprak Biden ook over de bestorming van het Capitool, maar hij zegt dat democratie heeft overwonnen nu hij beëdigd is.

Verder sprak de nieuwste president van Amerika over eenheid, en het overkomen van problemen als de coronacrisis en racisme. „Dit is ons moment van chaos en crisis, en dat moeten we aangaan als de Verenigde Staten van Amerika”, zei Biden, met flinke nadruk op het woord Verenigde. „We moeten vanaf deze dag meer naar elkaar luisteren, Amerika moet beter zijn dan dit. En ik geloof dat Amerika ook beter ís dan dit.”

‘President voor alle Amerikanen’

De president sprak ook over Martin Luther King, die op dezelfde plek zijn droom verkondigde. En hij ging nog verder het verleden in: „108 jaar geleden hielden mensen hier moedige vrouwen tegen, die protesteerden voor stemrecht. En vandaag hebben we de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten beëdigd”, zei Biden. „Vertel mij niet dat dingen niet kunnen veranderen.”

Ook herhaalde Biden de woorden die hij al vaker zei, tijdens zijn campagne: „Ik zal een president zijn voor álle Amerikanen. Ik zal net zo hard voor hen vechten die voor mij stemden, als voor degenen die dat niet deden.” In zijn verdere speech, die zo’n 20 minuten duurde, hamerde hij nog eens op meer begrip voor elkaar, om je eens voor te stellen hoe het is om in de schoenen van de ander te staan. Het doel van de 46ste president van Amerika is dus duidelijk: verbinden, helen en verbeteren.

