Zorgbonus van 1000 euro blijft voor veel gedoe zorgen

De zorgbonus, een bedrag van 1000 euro als blijk van waardering voor mensen in de zorg, blijft voor veel onrust zorgen. FNV Zorg & Welzijn trekt aan de bel.

De vakbond die over de zorg gaat, kreeg de afgelopen weken veel signalen van zorgmedewerkers dat hun werkgever de bonus niet zal uitkeren. Zij moeten eerst een contract voor eventuele terugbetaling hebben ondertekend. Dit voor het geval dat achteraf blijkt dat ze er toch geen recht op hebben.

Zorgbonus nog lang niet op de rekening

Daarnaast houdt een andere groep werkgevers het geld voor de zorgbonus op de rekening tot de volledige afhandeling via loonbelasting of de eindcontrole van het ministerie van Volksgezondheid heeft plaatsgevonden. „In beide gevallen kan het tot in 2023 duren voordat zorgmedewerkers de bonus, bedoeld over het jaar 2020, pas kunnen uitgeven. Bovendien eist het ministerie bij de verlening van de bonus dat deze binnen vijf maanden wordt uitgekeerd aan de werknemers”, aldus de vakbond.

FNV ontvangt hierover vooral klachten van medewerkers uit de kraamzorg, verpleeghuizen en thuiszorg.



FNV ontvangt veel signalen van zorgmedewerkers dat hun werkgever de zorgbonus niet uitkeert, totdat zij een contract voor eventuele terugbetaling hebben ondertekend. Donderdag bespreekt de FNV dit met minister @tamaravanark https://t.co/Rc9QTJSqlt — FNVZorg&Welzijn (@FNVZorg_Welzijn) January 26, 2021

Wachten op zorgbonus is respectloos

Kitty Jong, vice-voorzitter FNV, noemt het te absurd voor woorden. „Zorgmedewerkers werken inmiddels al bijna een jaar lang in het heetst van de strijd. Ze hebben een enorm groot risico gelopen voor hun eigen gezondheid, door zich dag en nacht onvoldoende beschermd in te zetten voor onze samenleving. Nu blijkt dat ze misschien nog wel twee jaar op de zorgbonus moeten wachten. Dit omdat hun werkgever geen risico wil lopen. Het is respectloos naar al die hardwerkende zorgwerkers.”

FNV kaart onder andere dit probleem donderdag aan in een overleg met minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport.



Laat dit even tot je doordringen. Resultaat na 1 jaar: nog steeds niet voldoende bescherming, geen structurele investering in zorg, cao UMC: loon'bod' van 0% en nu blijkt dat de zorgbonus die allang uitgekeerd had moeten zijn niet wordt overgemaakt en misschien zelfs terug moet?! https://t.co/EO97E0Dvno — Kitty Jong (@KittyJong1) January 26, 2021

Ook zorgen om vaccinaties

Niet alleen de zorgbonus houdt de gemoederen bezig. Een ander onderwerp dat volgens FNV voor veel onrust onder zorgwerkers zorgt, is de vaccinatievolgorde die steeds word aangepast. „Sinds begin januari verschijnen er continu berichten van specifieke beroepsgroepen die voorrang willen op hun vaccinatie tegen Covid-19. Als gevolg hiervan schuiven andere beroepsgroepen in de zorg, die al gepland stonden, steeds verder door in het stroomschema. Als dit steeds wordt aangepast, omdat een bepaalde groep nou eenmaal harder schreeuwt, verliest de overheid haar geloofwaardigheid”, stelt Jong.

De zorgbond wijst erop dat er tot nu toe 116.300 zorgmedewerker besmet zijn geraakt met Covid-19. Er zijn 781 mensen in het ziekenhuis terechtgekomen en 23 zorgprofessionals zijn overleden.

