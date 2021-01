Oproepen tot nieuwe rellen verspreiden zich over het land

Op sociale media gaan allerlei oproepen rond tot nieuwe rellen verspreid over het land. De burgemeesters zijn op de hoogte en geven aan dat ze zijn voorbereid. „Heel vaak nemen we de speculaties niet serieus, maar dat doen we nu wel”, zegt Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad.

Zo is er extra politie beschikbaar om de boel in de gaten te houden en heeft de burgemeester van Roermond, Rianne Donders, al aangegeven dat de inzet van het leger het overwegen waard is.

Noodbevel vanwege eventuele nieuwe rellen

Voor vanavond heeft Donders een noodbevel afgekondigd voor Roermond. Alle verloven bij de politie zijn ingetrokken; de politie is met ruim zeventig medewerkers op volle sterkte in Roermond, zei de burgemeester. En dat exclusief de mobiele eenheid. De aanwezigheid van de politie en het noodbevel moeten rellen zoals gisteravond in Roermond voorkomen.

Gisteren konden de relschoppers lange tijd ongestoord hun gang gaan in Roermond, doordat de agenten hen niet konden stoppen. Het duurde even voordat de ME naar Roermond kon komen. Die had de handen vol aan rellen in het nabijgelegen Venlo. Ook de marechaussee werd ingezet in Roermond. Laat in de avond keerde de rust terug.

Politie en Facebook

Burgemeester Donders weet dat op sociale media ook voor vanavond is opgeroepen om te komen rellen. Daarbij wordt ook opgeroepen om vuurwapens, benzine en dergelijke mee te nemen. „De politie kijkt hier heel serieus naar”, zei ze.

Naast de politie houdt ook Facebook de oproepen die aanzetten tot geweld in de gaten en indien nodig te verwijderen. Mensen kunnen ook zelf bij Facebook berichten melden, die dan worden beoordeeld, laat een woordvoerster weten.

Naast Donders, heeft ook de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, een noodbevel afgekondigd voor de Gelderse binnenstad. Dat betekent dat de politie mensen die geen reden hebben om in het centrum te zijn zal wegsturen. Het noodbevel geldt voor vanavond en gedurende de nacht. Met het noodbevel hoopt de burgemeester „eventuele problemen snel de kop te kunnen indrukken”. Er is extra politie aanwezig om het noodbevel te kunnen handhaven.

‘Doe je burgerplicht, geef relschoppers aan’

De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, roept mensen op hun „burgerplicht” te doen. „Als u figuren kent die hebben deelgenomen aan de rellen, geef ze aan.” De burgemeester van de stad die gisteren te maken kreeg met geweld, plunderingen en vernielingen, reageerde vanmiddag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad emotioneel. „Mijn hart huilt. Ik loop al lang mee in het openbaar bestuur. Ik heb heel, heel, heel veel meegemaakt, maar dit overschrijdt elke grens.”

Jorritsma is woest dat „dit soort idioten” zijn stad op een negatieve manier in het nieuws brengen. „We gaan nu bespreken hoe wij dit soort gebeurtenissen de komende tijd te lijf gaan.”

Burgemeesters: ‘Goed voorbereid op nieuwe rellen’

Ook andere burgemeesters hebben hun afschuw uitgesproken over de rellen die in het weekend op verschillende plekken plaatsvonden. Zij zijn verrast door de heftigheid van de gebeurtenissen. Veel geven aan inmiddels goed voorbereid te zijn. „Reken maar dat we goed zijn voorbereid”, zei Antoin Scholten van Venlo strijdbaar. De gemeente Stein waar het zaterdagavond onrustig was, ligt in zijn veiligheidsregio.

Ook Jan Zanen laat weten dat Den Haag is voorbereid op nieuwe onrusten. „Het is een combinatie van de avondklok, voorbeelden elders en opruiing via sociale media. Via sociale media wordt opgeroepen om bij elkaar te komen. Daar gaat het Openbaar Ministerie achteraan en dat is goed.”

Burgemeester Femke Halsema zegt dat ook Amsterdam goed is voorbereid. Zij omschrijft de ongeregeldheden op het Museumplein als „bedroevend”. Volgens haar kan de politie de situatie in haar stad nog goed aan. „De politie treedt op, zo lang als nodig is. Vanzelfsprekend ligt er bij hen een grote druk, maar de politie is aan zet.”

Het „aandeel Amsterdammers” in de rellen, is volgens haar heel beperkt. De relschoppers kwamen vooral uit allerlei andere delen van het land. „Ik roep daarom op: ga respectvol met de hoofdstad om.”

