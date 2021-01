Pak sneeuw in Limburg en Oost-Brabant: lokaal zelfs 7 tot 10 centimeter

In Limburg en het oosten van Brabant is vannacht een pak sneeuw gevallen. Volgens Weeronline ligt er op sommige plaatsen zelfs een laag van 7 tot 10 centimeter.

De winterse buien trokken afgelopen vanaf de Noordzee over het land. Hierbij viel regen, hagel en (natte) sneeuw bij temperaturen rond of net boven het vriespunt. In Limburg en een deel van Brabanrt bleef de sneeuw liggen. In de kustregio’s was het landschap maar kort wit. Na een hagelbui smolt de sneeuw weer weg. Landinwaarts waren de buien iets minder fel, maar bleef de sneeuw wel beter liggen. Ook de komende uren komen er nog enkele winterse buien voor, waarbij het lokaal een beetje wit kan worden.



Code geel

Wel zorgt de sneeuw meteen voor gladheid op de weg en ook op andere plekken in het land kan het glad zijn. Het KNMI kondigde daarom gisteravond al code geel af. Veiligheidsregio’s vragen de weggebruiker voorzichtig te zijn in het verkeer.



In #Limburg lokale #gladheid door winterse neerslag of bevriezing.

Vanavond en vannacht kan het vooral in het westen en zuiden lokaal glad worden door buien met #hagel en natte #sneeuw. Ben voorzichtig in het verkeer. Volg #weerberichten en #waarschuwingen van @KNMI pic.twitter.com/b2K8c6MGRe — Veiligheidsregio Limburg-Noord (@vr_ln) January 23, 2021

Die waarschuwingen gelden niet alleen voor Limburg en Brabant. Het KNMI konidgde voor heel Nederland code geel af vanwege gladheid door winterse neerslag en bevriezing. Naar verwachting verdwijnt de gladheid pas in de tweede helft van de ochtend.

4 graden

De sneeuw in Limburg en Brabant zal waarschijnlijk vrij snel weer verdwenen zijn. Het wordt daar vandaag namelijk rond de 4 graden. Vanavond kan er in de zuidelijke provincies wel weer sneeuw vallen, door een sneeuwgebied dat boven België ligt en mogelijk de zuidelijke gebieden van Nederland bereikt.

