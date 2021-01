FBI vindt 33 vermiste kinderen terug in Los Angeles

De FBI heeft 33 vermiste kinderen teruggevonden in Los Angeles. Acht van hen zijn volgens de FBI seksueel uitgebuit. Meerdere politiediensten uit de omgeving en tientallen lokale wetshandhavingsinstanties waren betrokken bij Operatie Verdwenen Engelen (Operation Lost Angels).

De operatie begon op 11 januari en resulteerde in een aanhouding op verdenking van mensenhandel. Ook werden sommige van de minderjarige slachtoffers gearresteerd vanwege de schending van proeftijd, diefstal en enkele andere misdrijven. Eén kind was ontvoerd door één van zijn ouders.

„Hoewel deze operatie in een beperkte periode veel succes heeft opgeleverd, onderzoeken de FBI en onze partners de handel in kinderseks elke dag van het jaar en de klok rond”, zegt FBI-assistent-directeur Johnson. „De FBI beschouwt mensenhandel als moderne slavernij en minderjarigen die zich bezighouden met commerciële seks worden als slachtoffers beschouwd.”

Twee kinderen werden meerdere keren aangetroffen op locaties waar straatprostitutie plaatsvindt. Sommige van de slachtoffers die zijn teruggevonden, werden in het verleden uitgebuit.

In de VS lopen sinds november meer dan 1800 onderzoeken naar mensenhandel. Bij veel zaken is er sprake van minderjarige slachtoffers die seksueel worden uitgebuit. 86 teams van de FBI houden zich bezig met mensenhandel, wat vorig jaar leidde tot 664 onderzoeken. Zeker 473 mensenhandelaren werden gearresteerd.

Following a multi-day operation known as #LostAngels, the FBI in partnership with @LAPDHQ & @LASDHQ surged resources & worked with more than 2 dozen partners to rescue 33 minors-many of whom were being trafficked on the streets of LA. Details to follow. #HumanTraffickingAwareness pic.twitter.com/OQyHvr4Pth

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 22, 2021